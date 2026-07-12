Así será el sorteo de la Euroliga para el Casademont Zaragoza: en el bombo de los favoritos y rivales a evitar

El Casademont Zaragoza conocerá este jueves 16 de julio su hoja de ruta en la Euroliga y lo hará, un año después, pasando de jugar la fase previa a entrar directamente en el bombo 1, en el grupo de los favoritos, evitando por lo tanto seguro al Fenerbahce (actual campeón), al USK Praha de Aminata Gueye y que fue vencedor de la edición anterior, y al Galatasaray, subcampeón este pasado año en Zaragoza y verdugo en semifinales del equipo rojillo.

En el bombo 2 estarán el italiano Bereta Familia Schio, el Basket Landes francés (que fue el rival en cuartos de la Final Six del Casademont) y el Tango Bourges, también francés. Esos tres son los únicos que pueden jugar con las aragonesas, ya que el cuarto integrante es el Valencia Basket y la Euroliga prohíbe que haya dos equipos del mismo país en el mismo grupo.

Del tercer bombo el rival a evitar será el Athinaikos Qualco griego, subcampeón de la Eurocup de esta pasada campaña. También estarán el Lublin polaco, el Basket Mechelen belga y el Rapid de Bucarest rumano. Si se logra escapar del conjunto heleno, el Casademont es, sobre el papel, muy superior al resto.

Pero queda el bombo 4, que saldrá de la previa y donde también hay rivales complicados. Los favoritos a pasar la fase previa son el Spar Girona, que no puede en ningún caso ser rival del equipo aragonés, y el Umana Reyer Venezia (si tocara el Famila Schio ya no sería adversario tampoco y viceversa). En el primer grupo también están el Miskolc y el Sopron, ambos húngaros.

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Pero en los otros dos grupos hay otros conjuntos complicados como el Brno (que ya puso en muchos aprietos al Casademont en la última fase previa de la Euroliga), el Flammes Carolo Basket italiano, o el Panathinaikos griego. El sorteo marcará mucho el devenir del Casademont en la fase de grupos, aunque cuenta con la tranquilidad de haber evitado a los grandes cocos europeos de primeras.