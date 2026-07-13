Casademont Zaragoza
Aday Mara se resarce de su mal día y bordea el doble-doble en una nueva derrota de Oklahoma
El aragonés se reencontró con Lendeborg, su compañero en Michigan
Le está costando a Aday Mara adaptarse al ritmo de la NBA en su primera toma de contacto, la Summer League. Sin embargo, el aragonés sigue dejando destellos de su tremenda calidad y, tras su mal día en la pasada jornada, cuajó un buen partido que, no obstante, no sirvió para que Oklahoma consiguiera la victoria.
De hecho, los Golden State Warriors pasaron por encima de su equipo (104-79) en un duelo que sirvió para que Mara se viera las caras con su compañero en Michigan, Lendeborg, en un reencuentro que ha sido muy comentado en Estados Unidos.
Aday, en los 24 minutos que estuvo sobre la cancha, se quedó a las puertas del doble-doble con 10 puntos y 9 rebotes, a los que añadió 4 asistencias en una demostración de todo lo que el zaragozano puede hacer sobre cancha.
El próximo encuentro de Mara en la Summer League de Las Vegas será en la madrugada del martes al miércoles, cuando Oklahoma se verá las caras con los Denver Nuggets.
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