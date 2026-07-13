La conexión entre Yarden Garzon y Aisha Sheppard: 'cortadas' en la WNBA el mismo día y por el mismo equipo y fichaje por el Casademont

El mercado cada vez más global del baloncesto femenino mundial hace que a veces sucedan historias tan curiosas como la que involucra a dos de las últimas fichajes del Casademont Zaragoza. Yarden Garzon y Aisha Sheppard se reencontrarán en la capital aragonesa tras una breve etapa en la WNBA en la que no acabaron consiguiendo su obetivo final de poder jugar este año la competición americana.

Pero hay más. Porque las dos estadounidenses estuvieron juntas en el 'training camp' de la WNBA (la pretemporada oficial donde las franquicias evalúan a sus jugadoras y prueban tácticas) en las filas de las Phoenix Mercury. Sin embargo, ni Garzon ni Sheppard pasaron el 'corte' y ninguna de las nuevas jugadoras del Casademont han formado parte de la plantilla que está disputando la fase regular de la WNBA.

Aunque sus carreras son muy diferentes. Yarden Garzon todavía no ha conseguido debutar en la competición americana mientras que Aisha Sheppard, aunque sin mucho protagonismo, es toda una campeona de la WNBA gracias al título conseguido con Las Vegas Aces en 2022.