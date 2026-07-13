El contrato de Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, en la WNBA acaba hoy

¿Seguirá Ornella Bankolé en la WNBA? De momento, es una pregunta sin respuesta. Al menos de manera oficial. Lo que es seguro es que el contrato de la jugadora del Casademont Zaragoza con las Toronto Tempo finaliza hoy, 13 de julio, una vez se han consumido ya los 15 días de vinculación que acordaron ambas partes. Su futuro se debe anunciar en las próximas horas.

Por el momento, la francesa ha participado en dos partidos. El último, en la pasada madrugada del domingo al lunes, Bankolé estuvo en pista tan solo 2 minutos y 29 segundos y, según las estadísticas oficiales, se quedó en blanco tras no poder aportar ni puntos, ni rebotes ni asistencias y su participación quedó reducida a una falta en la victoria de su equipo ante las Nwe York Liberty por 93-91.

Para entender la figura del contrato de desarrollo, que es el que firmó Bankolé, hay que explicar que cada equipo WNBA debe tener 12 jugadoras de plantilla, y además puede añadir hasta dos jugadoras de desarrollo. Esas plazas extra no cuentan contra el límite salarial del equipo. La jugadora de desarrollo puede estar en la dinámica diaria: entrenamientos, viajes, reuniones, adaptación a los sistemas, preparación física y táctica. Es una forma de que el club la evalúe y la forme sin darle todavía una ficha WNBA completa.

La regla general es que puede ser activada para un máximo de 12 partidos de temporada regular. Es decir, no está disponible automáticamente como una jugadora normal cada noche. Toronto decide cuándo activarla, normalmente por necesidad deportiva, lesiones, rotaciones o para probarla. Además, no podría jugar playoff. Aunque ese contrato, si se hace un hueco en la plantilla, podría convertirse en uno normal. El salario que va a percibir Bankolé es de 750 dólares semanales y 6.136 dólares por partido jugado. Ahora está por ver si ese contrato es renovado.