Yarden Garzon será el arma secreta del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha anunciado el que, por el momento, es el último fichaje del verano para el equipo femenino. Se trata de Yarden Garzon (22 años, 1,91 metros), una polivante alero internacional con Israel con pasaporte alemán que llegará a la capital aragonesa tras completar su etapa en la NCAA y que firma por una temporada.

En el baloncesto universitario estadounidense, dice el Casademont, "se consolidó como una de las exteriores más completas y con gran capacidad de tiro". Formada durante tres temporadas en la Universidad de Indiana y una última campaña en Maryland, la alero destaca por "su polivalencia, su lectura del juego y su amenaza desde la línea de tres puntos".

Surante su trayectoria universitaria dejó huella en la Big Ten. En Indiana fue elegida en el Mejor Quinteto Freshman de la conferencia y posteriormente fue reconocida en dos ocasiones en el Segundo Mejor Quinteto All-Big Ten, antes de cerrar su carrera universitaria siendo incluida en el Tercer Mejor Quinteto All-Big Ten con Maryland. Además, se convirtió en la máxima triplista de la historia del programa de Indiana, "confirmando su reputación como una de las mejores tiradoras" del baloncesto universitario.

"Su capacidad para jugar en varias posiciones del perímetro, generar ventajas para sus compañeras y abrir el campo con su acierto exterior aportará una nueva dimensión al juego ofensivo de Casademont Zaragoza. ¡Bienvenida a Zaragoza, Yarden!", anuncia el club aragonés en el comunicado del fichaje de Garzon.