El Casademont Zaragoza no quiere sustos en su 25º aniversario: fichajes con riesgo (casi) cero

Da la sensación, por el perfil de fichajes que ha confirmado el club, que el Casademont Zaragoza masculino quiere afrontar la temporada de su 25º aniversario con las máximas garantías y para ello ha decidido minimizar riesgos y apostar más sobre seguro que lo que lo ha hecho en las últimas campañas. Más jugadores veteranos y contrastados y menos fichajes aventurados en los que la adaptación es clave y pueden salir muy bien... o muy mal.

Este cambio de estrategia se eleva a la enésima potencia si, además de haber rendido de manera regular durante su carrera, ese buen hacer lo han demostrado ya en el Príncipe Felipe. Aunque nunca el riesgo es 0, que los jugadores hayan cumplido las expectativas con la camiseta del Casademont Zaragoza tranquiliza a una dirección deportiva cansada de sustos. Quizá por eso, de los cinco fichajes que ha confirmado de manera oficial el club, dos ya han sido en el pasado jugadores del equipo y… puede que todavía haya algún regreso más.

Por el momento, son Sergi García y Nico Brussino los dos que volverán a la capital aragonesa este verano. Se ha hablado de la posibilidad de Joan Sastre e incluso algunos fantasearon en su momento con la vuelta de Emir Sulejmanovic, que ha fichado por el Joventut de Badalona, o con la de Jilson Bango, una utopía ahora mismo.

Lo que está claro es que en el Casademont Zaragoza nadie quiere sorpresas y sí rendimiento inmediato. En el club todo el mundo es consciente de lo cerca que estuvo el abismo. Solo el milagro de Lugo evitó que el equipo sacara in extremis los dos pies que ya tenía en Primera FEB. Esta vez, jugar a la ruleta rusa no es una opción y todos los movimientos que están llevando a cabo desde las oficinas del Príncipe Felipe van en la dirección de formar una plantilla que será mejor o peor, pero de garantías.

La ACB, más que conocida

Y además, veterana y con experiencia. Porque la media de edad de los cinco fichajes anunciados por el Casademont Zaragoza supera los 30 años (30,4). Entre Guillem Vives, Nico Brussino y Sergi García acumulan la friolera de 36 temporadas en la ACB. Además, Homesley conoce la Liga tras su paso por Gran Canaria y el único que, por el momento, va a estrenarse en la élite española es Blumbergs, aunque sí que jugó en su juventud en el Palencia.

Después, el baloncesto es muy caprichoso y pasará lo que tenga que pasar, pero así, de primeras, la apuesta es clara y, viendo lo que ha sufrido el equipo aragonés en las últimas temporadas, coherente. Ahora está por ver si el Casademont decide continuar en esta senda o si, por el contrario, se sale un poco del carril con alguna incorporación exótica o de algún jugador con proyección. Tras la sólida base que está construyendo el club, no sería descabellado que el Casademont sorprenda con alguna apuesta menos contrastada porque ya habría minimizado el riesgo.

Si las cuentas no fallan, el conjunto zaragozano deberá incorporar a tres jugadores más antes de que comience la temporada. Cuando acabe el verano se podrá valorar más en profundidad cuáles han sido las claves de la planificación del Casademont para la próxima campaña. Pero, siendo una fecha especial, ya se está comprobando que el club quiere que, si hay algún sobresalto, sean en el sentido contrario a lo que está acostumbrado últimamente el Príncipe Felipe.