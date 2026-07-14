El Gran Canaria confirma que el zaragozano Carlos Alocén seguirá en Las Palmas a pesar del descenso
El base, de quien se dijo que podría volver al Casademont Zaragoza, continuará vistiendo la camiseta claretiana la próxima temporada en Primera LEB
El base zaragozano Carlos Alocén seguirá en el Dreamland Gran Canaria de cara a la próxima temporada, a pesar del descenso a Primera LEB. Después de la relegación del equipo claretiano, tras la épica canasta de Marco Spissu en Lugo que otorgó la salvación al Casademont Zaragoza, y por consiguiente, la condena al Gran Canaria, se rumoreó que el aragonés podría, entre otras opciones, volver a casa. Finalmente, ha apostado por el proyecto y el equipo que le dio una segunda oportunidad después de su primera lesión grave de rodilla, que le mantuvo fuera de las pistas durante 21 meses.
El base debutó con el CAI Zaragoza el 30 de octubre de 2016, con 15 años y 10 meses, lo que le convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta rojilla. Récord que, por cierto, arrebató a Sergi García, que este sí que regresa al Casademont Zaragoza. Además, el inicio de la carrera de Alocén como rojillo es difícilmente mejorable: en el Palacio de los Deportes frente al Real Madrid, equipo que le fichó en julio de 2019 por cinco temporadas, tras abonar la cláusula al equipo zaragozano.
En febrero de 2022, sufrió la mencionada lesión de rodilla y en verano de 2024 cesó como jugador blanco para incorporarse al Gran Canaria por dos temporadas. La recaída con una segunda lesión en la pasada campaña no ha impedido que el base haya renovado con el conjunto de Las Palmas, para la que será su tercera temporada en las Islas Canarias.
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