El Casademont Zaragoza respira porque la FEB deshace el lío en el calendario de la Liga Femenina Endesa

El Casademont Zaragoza podrá jugar la última jornada de la Liga Femenina Endesa en el Príncipe Felipe. La Federación Española de Baloncesto ha deshecho el lío que había formado al programar ese último día de la fase regular el fin de semana, el del 17 de abril de 2027, que se estará disputando la Final Six de la Euroliga en el pabellón zaragozano.

Eso hubiera sido un tremendo agravio para el equipo aragonés, que a no ser que se hubiera clasificado para la cita, hubiera tenido que buscar una alternativa para poder disputar el encuentro ante el IDK Euskotren. El pabellón Siglo XXI asomaba como opción, pero finalmente la organización de la competición doméstica ha enmendado su error y ha pasado esa última jornada al miércoles 21 de abril.

El resto del calendario queda de la misma manera y las de Cantero comenzarán la Liga el fin de semana del 3 de octubre recibiendo al Estepona en el Príncipe Felipe. Aunque antes de ese debut, el Casademont disputará la Supercopa, donde defenderá el título, el último fin de semana de septiembre en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Otras fechas destacas serán para el equipo aragonés sus enfrentamientos con el Valencia Basket (J.15). Se hará esperar ese duelo y se producirá en la última jornada de la primera vuelta cpn el Casademont como local. En Valencia, el duelo será en la jornada previa a la Copa de la Reina (J.27) que se disputará en Zaragoza entre el 25 y el 28 de marzo.