Casademont Zaragoza
Una exjugadora del Mann Filter Zaragoza ficha hasta noviembre por el Valencia Basket
Alisia Jenkins reforzará al rival del Casademont en el inicio de la temporada
El Valencia Basket ha incorporado a la exterior estadounidense Alisia Jenkins, que firma un contrato temporal hasta el mes de noviembre con posibilidad de ampliación, según informó el club. De 32 años y 1.85 metros de altura, Jenkins llegará a la disciplina ‘taronja’ procedente del Savannah Steel, equipo con el que está disputando la liga de desarrollo en Estados Unidos después de haber terminado la temporada 2025/2026 con el Maccabi Karmiel.
Jenkins cuenta con experiencia en la Liga Femenina Endesa después de haber defendido las camisetas del Mann Filter Zaragoza en 2016 y del CB Zaramat en 2018. También cuenta con minutos en competiciones europeas como en la Eurocopa que disputó con el Ramat Hasharon de Israel o con el Basket Lattes Montpellier francés.
La nueva jugadora del Valencia Basket llegó a debutar en la WNBA, aunque tuvo un paso fugaz y solo disputó cinco partidos repartidos en tres equipos: Indiana Fever, Chicago Sky y Phoenix Mercury
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