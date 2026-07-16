El Casademont Zaragoza ya tiene calendario para la Euroliga: comenzará en casa contra el campeón de Francia

Tras el sorteo de emparejamientos celebrado este jueves, el Casademont Zaragoza ya tiene la hoja de ruta marcada en la próxima Euroliga femenina, en la que el conjunto aragonés participará por cuarta temporada consecutiva. El equipo de Carlos Cantero tendrá un exigente camino para intentar ser uno de los tres mejores equipos y acumular triunfos para la segunda fase de la competición.

El sorteo, en el que la española Silvia Domínguez ha sido la mano inocente que ha extraído las bolas, ha enviado al Casademont Zaragoza al grupo A de la competición donde le esperarán el campeón de Francia, el Basket Landes, el de Grecia, el Athinaikos, y un tercer conjunto que saldrá de la previa entre el el Kibirkstis lituano, el Sopron húngaro y el ENEA AZS Politechnika Poznan polaco.

El conjunto aragonés se estrenará el 14 de octubre en casa frente al Basket Landes para viajar una semana después a Atenas y medirse al Athinaikos y cerrar la primera vuelta en casa el 28 de octubre ante el rival aún por determinar. En la segunda viajará a Mont de Marsan para devolver la visita al Landes el 3 de noviembre, recibirá al Athinaikos el 25 y cerrará esta fase de grupos el 2 de diciembre viajando a Lituania, Hungría o Polonia.

El formato del torneo no cambia con respecto a la pasada temporada. En la fase regular, los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos acceden a la siguiente fase, mientras que el cuarto pasa a la Eurocup. La segunda fase son dos grupos de seis equipos en la que se arrastran las victorias y no se repite rival con respecto a la primera fase. Los dos primeros acceden directamente a la Final Six y se juegan entre ellos si a la semifinal o a cuartos y los terceros y cuartos clasificados se juegan en otra eliminatoria el acceso a los cuartos de final. Quintos y sextos quedan eliminados.

La Final Six se disputará en Zaragoza por tercera y última temporada consecutiva tras el acuerdo alcanzado por la capital aragonesa y la FIBA en 2025. El Príncipe Felipe volverá a coronar al mejor equipo del continente en una fase que se celebrará del 14 al 18 de abril y que, en las dos ediciones anteriores, resultó todo un éxito con los triunfos del Praga en 2025 y del Fenerbahce en 2026. Ahí querrá estar de nuevo el Casademont.