Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, se queda en las Toronto Tempo por el momento

El contrato de desarrollo de Ornella Bankolé de quince días con las Toronto Tempo, en su primera aventura en la WNBA, ha terminado ya, pero la jugadora francesa del Casademont Zaragoza todavía no va a volver a Europa y continuará durante un tiempo no definido en Canadá. La gala está a la expectativa de su futuro, esperando a que su club tome una decisión definitiva.

Su equipo, Toronto Tempo, lo único que ha anunciado en las últimas horas es que Kayla Alexander ha firmado un segundo contrato de siete días. Hay varias jugadoras de la franquicia canadiense que están tocadas y también está teniendo influencia en la situación de Bankolé. Por un lado, Kiki Rice está ejercitándose solo con trabajo que no requiera contacto, Britney Sykes está entrenando de forma individual por una dolencia en el pie y Temi Fagbele está a punto de volver con normalidad tras haber entrado en el protocolo de conmociones por un golpe en la cabeza.

Desde su firma con Toronto Tempo, Bankolé ha participado en dos partidos de cinco posibles. El primero fue contra Dallas Wings, que se saldó con derrota y donde jugó ocho minutos en los que aportó dos puntos, dos rebotes y un robo de balón.

En el segundo duelo bajo contrato, que fue contra las Golden State Valkyries de Nadia Fingall, Bankolé figuró como jugadora inactiva, es decir, que no fue convocada. Lo mismo sucedió en un nuevo choque contra Dallas Wings y, frente a New York Liberty, volvió a jugar pero tan solo dos minutos y medio en los que solo cometió una falta personal. En el último choque, que fue contra Washington Mystics, volvió a quedarse fuera de la convocatoria ya que su contrato ya había finalizado.

La regla general del contrato de desarrollo de Bankolé es que puede ser activada para un máximo de 12 partidos de temporada regular. Es decir, no está disponible automáticamente como una jugadora normal cada noche. Toronto decide cuándo activarla, normalmente por necesidad deportiva, lesiones, rotaciones o para probarla. Además, no podría jugar playoff. Aunque ese contrato, si se hace un hueco en la plantilla, podría convertirse en uno normal. El salario es de 750 dólares semanales y 6.136 dólares por partido jugado.

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Nadia Fingall sí que se va a quedar hasta el final de la temporada regular al menos, ya que su contrato es completo, salvo que su equipo la corte, algo poco probable. El último partido de Liga regular es el 25 de septiembre y su equipo va segundo, por lo que jugará el playoff y se perderá la Supercopa, ya que es el 26 y el 27. Habrá que aguardar por Bankolé, aunque apunta a poder estar, siempre y cuando no le hagan un contrato normal.