Estos serán los rivales del Casademont Zaragoza en la Euroliga: un viejo conocido y dos viajes inéditos

La Euroliga femenina 2026-27 ha dado este jueves un nuevo paso con el sorteo de los emparejamientos de la próxima fase regular que se iniciará el 14 de octubre. El Casademont Zaragoza, que disputará el mejor torneo del continente por cuarta campaña consecutiva, ha quedado encuadrado en el grupo A con un viejo conocido y dos rivales inéditos, si bien el cuarto conjunto en discordia saldrá de la fase de clasificación.

El equipo de Carlos Cantero volverá a verse las caras con el Basket Landes, a quien se enfrentó el curso pasado tanto en la fase regular como en los cuartos de final de la Final Six que se disputó en el Príncipe Felipe. Además, se verá las caras con el Athinaikos Qualco griego y con un tercer rival que saldrá del grupo de clasificación en el que competirán el Kibirkstis lituano, el Sopron húngaro y el ENEA AZS Politechnika Poznan polaco.

En este grupo el Kibirkstis y el Poznan disputarán la semifinal y el vencedor se medirá al Sopron en la final por un puesto en la fase regular de la Euroliga. Quienes no lo consigan serán cabezas de serie en la Eurocup. El Casademont Zaragoza tendrá que esperar hasta el 30 de septiembre para conocer a su rival.

El Casademont Zaragoza se verá así las caras con dos campeones de Liga, puesto que tanto el Basket Landes como el Athinaikos han conquistado el título en Francia y Grecia, respectivamente. También se medirá a los mejores equipos de la pasada temporada si le toca enfrentarse al Kibirkstis lituano o al Poznan polaco, mientras que el Sopron se llevó el bronce en Hungría. El conjunto de Carlos Cantero fue finalista de la Liga Femenina Endesa por segunda temporada consecutiva, pero cayó frente al Valencia Basket.

En la fase regular, los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos acceden a la siguiente fase, mientras que el cuarto pasa a la Eurocup. La segunda fase son dos grupos de seis equipos en la que se arrastran las victorias y no se repite rival con respecto a la primera fase. Los dos primeros acceden directamente a la Final Six y se juegan entre ellos si a la semifinal o a cuartos y los terceros y cuartos clasificados se juegan en otra eliminatoria el acceso a los cuartos de final. Quintos y sextos quedan eliminados.

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La Final Six se disputará en Zaragoza por tercera y última temporada consecutiva tras el acuerdo alcanzado por la capital aragonesa y la FIBA en 2025. El Príncipe Felipe volverá a coronar al mejor equipo del continente en una fase que se celebrará del 14 al 18 de abril y que, en las dos ediciones anteriores, resultó todo un éxito con los triunfos del Praga en 2025 y del Fenerbahce en 2026.