Brussino-Homesley: el Casademont Zaragoza repite la pareja anotadora del Gran Canaria

El Casademont Zaragoza está fichando por ahora jugadores con experiencia, contrastados, que ya conocen la ACB y de los que ya se conoce el rendimiento que pueden dar. En esa apuesta sobre seguro, el club aragonés ha decidido volver a juntar a los dos exteriores que lideraron la anotación del Gran Canaria hace dos años, llevando al club insular a la final de la Eurocup, a las semifinales de la Copa y al playoff por el título.

Gonzalo García de Vitoria contará con Caleb Homesley y Nico Brussino, escolta y alero, respectivamente, que ya rindieron a un buen nivel con Jaka Lakovic en la temporada 2024-25 defendiendo la camiseta amarilla. Fue el único curso en la Liga española de Homesley, era el cuarto para el argentino, pero los dos funcionaron bien, tanto de manera individual como haciendo un equipo que consiguió buenos resultados.

El estadounidense fue el máximo anotador del equipo en la ACB con 13,1 puntos de media, seguido por los 11,6 de Brussino. El argentino era el jugador con más minutos en pista, 25, mientras que Homesley solo necesitaba 19.23 minutos por partido para acumular sus puntos. En valoración cambiaban las tornas y era Brussino quien acumulaba el máximo del equipo, 13,1, mientras que Homesley empataba con Tobey con 11,3 créditos de promedio.

Homesley celebra una victoria del Gran Canaria. / ACB PHOTO / MARIANO POZO

En Europa, más de lo mismo. El Gran Canaria buscaba su segundo título de la Eurocup tras conquistarla en 2023 y estuvo a punto de levantarlo, pero cayó en la final de 2025 frente al Hapoel de Tel Aviv en una serie al mejor de tres (2-0). Los líderes fueron, de nuevo, Homesley con sus 11,9 puntos, secundado por los 9,3 de Brussino, ambos máximos anotadores del equipo. El argentino era el líder indiscutible del equipo con 29 minutos en la pista, mientras que el estadounidense disputaba casi 20 por partido.

La temporada del equipo insular con ambos jugadores fue notable. El conjunto dirigido por Jaka Lakovic se clasificó para la Copa del Rey, eliminando al Valencia en cuartos y cayendo en semifinales contra el Real Madrid, mientras que en la Liga Endesa disputó el playoff, cayendo en cuartos de final precisamente contra el Valencia. El equipo no pudo repetir título pero fue una buena temporada. Solo un año después el Gran Canaria terminó descendiendo de categoría tras la milagrosa salvación del Casademont Zaragoza.

Nico Brussino, en un partido de la Basketball Champions League con el Casademont Zaragoza. / BCL

Ese descenso ha facilitado, sobre todo, la llegada de Homesley, que estaba inscrito en el tanteo por el club insular y ha quedado liberado por ese motivo, y ha propiciado también que Nico Brussino haya buscado un cambio de aires. Ambos volverán a coincidir en Zaragoza un año después de hacerlo en el Gran Canaria.

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y, en el deporte, nada garantiza el éxito, pero está claro que el Casademont Zaragoza minimizar el riesgo y para eso apuesta por fórmulas que ya han funcionado. Brussino y Homesley ya lo hicieron en la ACB y el club aragonés necesita dejar atrás las agonías de las últimas temporadas y mirar de una vez hacia arriba. Más en un curso en el que va a celebrar su veinticinco aniversario y quiere hacerlo por todo lo alto.