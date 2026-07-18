Más madera para el juego interior del Casademont Zaragoza: llega Kristine Vitola

Más madera para el juego interior de Carlos Cantero. El Casademont Zaragoza ha anunciado este sábado la incorporación de la pívot letona Kristine Vitola (1991, 1,96 m) para la próxima temporada, si bien el contrato suscrito con la jugadora contempla una cláusula de salida unilateral para ambas partes ejecutable en enero de 2027. Esa es la fecha en la que se incorporará al equipo Astou Ndour, fichada también este verano pero que no puede llegar antes por motivos personales.

Con Vitola, el Casademont Zaragoza incorpora a una jugadora experimentada y consolidada en la Liga Española. Su debut en la Liga Femenina Endesa se produjo, precisamente, en Zaragoza, en las filas del Mann Filter en la temporada 2014-15. Un estreno prometedor puesto que promedió 13,3 puntos, 5,8 rebotes y 2,4 tapones, lo que le convirtió en la mejor en esa faceta en la competición.

Después ha jugado en los equipos más potentes de España, como el Perfumerías Avenida, en dos etapas (2015-16 y 2019-20) y el Valencia Basket (2024-25) y la pasada temporada militó en el IDK Euskotren tras llegar del Panathinaikos a mitad de temporada. También ha jugado en Turquía, Francia, Italia y Hungría, además de en Estados Unidos, donde disputó la NCAA en la Universidad de Texas-El Paso tras haberse formado en su Letonia natal.

Atkinson realiza una bandeja ante la oposición de Vitola en un partido de 2025. / LAURA TRIVES

"Vitola destaca por su capacidad para jugar cerca del aro, su inteligencia táctica, su presencia en el rebote y su habilidad para abrir espacios gracias a su buen lanzamiento exterior, cualidades que le permiten adaptarse a diferentes registros ofensivos y defensivos", destaca el Casademont Zaragoza en su nota de prensa.

Vitola es el quinto fichaje del Casademont Zaragoza femenino tras los de Aisha Sheppard, Yarden Garzon, Carla Brito y Astou Ndour, si bien la internacional española de origen senegalés no llegará a la capital aragonesa hasta enero. No obstante, el refuerzo de Vitola cubre sobradamente esa ausencia en el primer tramo de la temporada en la que el equipo aragonés necesitará dar su máximo en la Euroliga tras haber quedado encuadrado en un complicado grupo con las campeonas francesas y griegas.

Kristine Vitola, en su etapa en el Mann Filter. / Archivo El Periódico de Aragón

Por contra se han marchado del equipo Carla Leite (que ya no terminó la temporada), Helena Pueyo, Stephanie Mawuli y Aminata Gueye. De esta manera continúan Mariona Ortiz, Laia Flores, Helena Oma, Veronika Vorackova, Nadia Fingall, Ornella Bankolé, Merritt Hempe y Nerea Hermosa. En estos momentos el Casademont Zaragoza cuenta con trece jugadoras profesionales para su primera plantilla, con esa particularidad en el puesto de cinco, la llegada tardía de Ndour y la posibilidad de cortar a Vitola en enero.