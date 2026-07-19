Se confirma el adiós de Devin Robinson al Casademont Zaragoza: el club lo hace oficial

El último adiós del Casademont Zaragoza con respecto a la plantilla del pasado curso ha llegado. Se trata del de Devin Robinson. El norteamericano ya había finalizado su contrato con el club aragonés el pasado 30 de junio, pero no ha sido hasta ahora cuando la entidad se ha despedido de uno de sus jugadores mñás destacados de la temporada 25-26.

Y es que al equipo aragonés quería contar con Robinson, pero ha sido el estadounidense el que ha preferido cambiar de aires. "Devin Robinson y Casademont Zaragoza separan sus caminos tras finalizar su vinculación con el equipo. El club quiere agradecer a Devin Robinson su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en Zaragoza y le desea la mejor de las suertes tanto en sus próximos retos profesionales como personales", ha anunciado el Casademont.

El club decidió incluir a Robinson en el derecho de tanteo de la ACB, aunque ya por entonces su continuidad en el Príncipe Felipe una temporada más se antojaba muy complicada. El ala-pívot estadounidense llegó a Zaragoza en el verano de 2025 para reforzar el juego interior del conjunto aragonés. Durante la temporada, Robinson disputó 34 partidos de Liga Endesa con la camiseta del Casademont Zaragoza, firmando unos promedios de 14,5 puntos, 5,5 rebotes, 16,2 de valoración y 25:56 minutos por encuentro, siendo uno de los más destacados del equipo a lo largo del curso.

La marcha de Robinson puede ser la última de la revolución que ha hecho el Casademont, del que ya han salido Bojan Dubljevic, DJ Stephens, Christ Koumadje, Justin Wright-Foreman, Nate Watson, Marco Spissu, Joaquín Rodríguez y Santi Yusta.