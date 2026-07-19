Justin Jaworski, dinamita y triples para el Casademont Zaragoza

Dinamita para el Casademont Zaragoza. El club aragonés ha anunciado este domingo la contratación de Justin Jaworski (1.90m, 27 años), un escolta americano procedente del Bilbao Basket y que cuajó una gran temporada en su estreno en la ACB. El jugador firma con la entidad zaragozana por una temporada.

Especialista en el lanzamiento de larga distancia, llega al Príncipe Felipe avalado por un extraordinario 43,1% de acierto desde el perímetro en la FIBA Europe Cup, además de un 37,3% en la Liga Endesa con el conjunto vasco donde igualó el récord histórico del club con 8 triples anotados en un solo partido en el Roig Arena. En Italia se proclamó campeón de Copa en 2024 con el Napoli Basket ante el Olimpia Milano. Recientemente, levantó el título de FIBA Europe Cup con el Surne Bilbao Basket. El escolta también fue máximo anotador de la Bundesliga tras promediar 19,5 puntos por encuentro. La pasada temporada fue Máximo Anotador de la Jornada 23 al anotar 36 puntos en la pista del MoraBanc Andorra y en la 32 frente a Valencia, tras una exhibición de 32 puntos (8/11 en triples).

"¡Bienvenido a Zaragoza Justin!", le desea el Casademont a Jaworski en el comunicado el que ha anunciado su llegada y que se ha conocido pocos minutos después del adiós oficial de Devin Robinson al club. El escolta es el sexto fichaje del equipo aragonés este verano tras las contrataciones de Guillem Vives, Sergi García, Caleb Homesley, Roberts Blumbergs y Nicolás Brussino.