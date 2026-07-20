Se avecina un bombardeo en el Casademont Zaragoza

Sobre el papel, el Casademont Zaragoza ha aprendido de sus errores del pasado y, aunque luego la pista hará o no justicia, el cambio en el perfil de los fichajes es muy notable. El club ha firmado no solo experiencia y conocimiento de la Liga Endesa, alejándose de otros experimentos que a veces han salido muy bien, como Jilson Bango por mencionar a uno, pero que en general suelen dar un rendimiento más bajo de lo esperado; y también está fichando francotiradores de tres puntos, jugadores con una gran capacidad tiradora exterior y con buenos porcentajes. Justo uno de los grandes debes del pasado curso.

El equipo aragonés la última temporada fue el equipo de la Liga Endesa que menos triples por partido intentó, el que menos metió y el porcentaje de acierto para colmo fue un mal 32%. Y casi acaba en Primera FEB, aunque paradójicamente fue un triple lo que le salvó. Sin embargo, esto va a cambiar de forma radical el próximo curso, poniendo remedio por fin a una de las grandes carencias (de tantas) que tuvo en la agónica campaña 25-26 que casi termina en drama.

Santi Yusta fue el jugador que más triples por partido intentó de media con 4,6, seguido del muy intermitente Isaiah Washington, que como el Guadiana algún día jugaba y otro no y que en un partido estaba enchufado y en la mayoría todo lo contrario; Wright-Foreman, Bell-Haynes, Joaquín y Spissu. De todos ellos, solo tres (Yusta, Joaquín y Spissu) estuvieron todo el año sanos y jugando con regularidad. Nadie llegó al 40% de acierto salvo Josh Richardson, que solo jugó tres encuentros y que fue cortado muy pronto. Y todos esos nombres pertenecen al perímetro, sin haber entrado en materia todavía con la pintura.

Devin Robinson, aunque de vez en cuando se animaba, lanzaba uno por encuentro con un 28,6% de acierto, mientras que DJ Stephens tampoco se atrevía a lanzar en exceso cuando estuvo disponible y no lesionado. Y Dubljevic, antaño un tirador amenazante de tres, se quedó en un horrible 21,7%. Es decir, nada de amenaza seria de tres, lo cual facilitaba la defensa de los rivales.

Eso se va a arreglar con Blumbergs, un ‘4’ con muchos puntos desde más allá del 6,75 y que va a jugar de cara al aro. Viene de lanzar 4,1 tiros de tres en Turquía con un 40% de acierto y habrá que ver el perfil de los dos fichajes que quedan, otro ala-pívot y un ‘5’ que acompañe a Olaseni, que también podrían jugar esa dualidad de ser peligrosos de espaldas y posteando o mirando el aro desde lejos.

Y en el perímetro el cambio va a ser abismal. Brussino ha lanzado casi 5 triples por encuentro el último año y más de esa cifra en los tres anteriores en Gran Canaria, Jaworski intentó 6,1 por duelo siendo el tercero que más probó y convirtió de la Liga Endesa tras Álex Reyes y Luwawu-Cabarrot; Homesley, en su año en España, 5,4 intentó; Sergi García, en los equipos en los que ha tenido continuidad, también ha probado más de 3 por duelo aunque su acierto no fue espectacular; y Vives algo menos, 2,4 el último curso, pero con un gran 43,5% de tiros convertidos, que son registros de un gran tirador.

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En cuanto a los porcentajes, ninguno baja del 35% históricamente, que con la cantidad de tiros de tres que van a volar son números más que decentes. El Casademont va a sumar un arma que hasta ahora no tenía, aunque la posible desventaja será que el éxito o el fracaso en un partido puede depender en gran medida del día que tengan los tiradores, aunque con Brussino, Homesley, Jaworski o Blumbergs el equipo se asegura muchos puntos.