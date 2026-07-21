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CASADEMONT ZARAGOZA

Primeras palabas de Jaworski como nuevo jugador del Casademont Zaragoza: "Estoy emocionado por hacer que este club vuelva a competir a un alto nivel"

El escolta estadounidense está deseando llegar a la capital aragonesa

VÍDEO | Declaraciones de Jaworski

VÍDEO | Declaraciones de Jaworski

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Raquel Machín

Zaragoza

Justin Jaworski ya habla como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El último fichaje anunciado por el club aragonés para su equipo masculino se ha pronunciado en un vídeo publicado por la propia entidad en el que destaca su emoción por llegar a la capital aragonesa y empezar a trabajar para llevar al conjunto zaragozano de nuevo a un alto nivel competitivo.

El escolta, procedente del Bilbao Basket, llega al equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria para aportar puntos desde el perímetro, con el tiro de tres como su principal amenaza. Ese fue uno de los grandes debes del Casademont Zaragoza hasta el punto de convertirse en el peor tirador de larga distancia de la Liga ACB y el club quiere corregir esa deficiencia incorporando tiradores.

En ese papel encaja Jaworski, que ya cumplió ese cometido el pasado curso en Bilbao. "¿Qué tal afición? Soy Justin Jaworski. Solo quería decir que estoy emocionado por llegar y ponerme a trabajar y, lo más importante, hacer que este club vuelva a competir en un alto nivel, donde debe estar. Tengo ganas de estar allí y vamos a por ello", ha indicado el estadounidense en el vídeo publicado por el club.

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Jaworski ha fichado por una temporada con el conjunto aragonés, que también ha incorporado a Guillem Vives, Sergi García, Caleb Homesley, Nico Brussino y Roberts Blumbergs. Seis fichajes en total hasta el momento con los que el Casademont va a darle la vuelta completa a la plantilla después de la pasada temporada.

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