El Casademont Zaragoza, en busca de recuperar las buenas sensaciones en Ferrol

En el Pabellón A Malata comenzará este domingo la segunda vuelta para el Casademont Zaragoza (18.00 horas), que se enfrentará al Baxi Ferrol. Las de Carlos Cantero buscarán en este partido recuperar las buenas sensaciones que tuvieron durante la mayor parte de la primera vuelta, en la que llegaron a enlazar catorce victorias seguidas. Además, hacer un buen papel cobra más importancia todavía ya que el miércoles visita la capital aragonesa el Asvel Lyon, vigente campeón de Europa.

Carlos Cantero compareció en la previa del partido frente al Ferrol. El técnico madrileño destacó su preocupación por el juego que viene haciendo su equipo: "No espero que el equipo cambie de la noche a la mañana pero si con el tiempo ver mas luces que sombras. Nadie disfruta viéndonos jugar estos últimos tres partidos. Se ganó al Barça pero no se ha ganado a Lugo. Hay que ser conscientes de que hay un problema. No podemos ir a Ferrol creyéndonos que somos las mejores, es un viaje largo y un campo en el que hace frío". Además, el técnico rojillo no se mostró muy desconfiado con su rival, ya que en la primera vuelta fue un partido que a las suyas les costó resolver.

Durante la primera vuelta el conjunto aragonés logró mantener una racha de catorce victorias, la más larga de su historia. Además, consiguió hacer del Príncipe Felipe un fortín, hasta que el Valencia Basket cortó esta racha histórica y se hizo con la primera victoria visitante en la cancha rojilla esta temporada. En el siguiente partido de Liga las de Cantero si que consiguieron llevarse la victoria en Barcelona, aunque no les resultó nada sencillo en un encuentro muy trabajado por las aragonesas.

A estas alturas de la temporada al equipo ya se le comienza a notar el cansancio debido a la exigencia de la competiciones. En Euroliga vienen de perder contra el Fenerbahçe, y en Liga frente al Lugo en el primer partido del año. El encuentro de esta tarde en Ferrol es vital para que las rojillas puedan seguir la estela del Valencia Basket, que marcha como primero en la Liga Femenina Endesa, a dos victorias de distancia del Casademont tras su victoria de este sábado.

Después de un viaje tan exigente como supone la visita a Ferrol, las jugadoras tendrán menos de tres días para preparar otro partido vital, en este caso correspondiente a la Euroliga. El Asvel Lyon visitará este miércoles el Siglo XXI. El Casademont Zaragoza ya sabe lo que es ganar al vigente campeón de Europa en su propia cancha, ya que consiguió la victoria en el partido de ida el pasado mes de octubre. Aunque las locales tendrán que andar con pies de plomo porque las francesas vienen de ganar en competición europea al líder de la Liga Endesa, el Valencia Basket.