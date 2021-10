Encapuchados y con un mallo en la mano. Así entraron dos hombres, en la madrugada de ayer, en el hipermercado Alcampo de Utebo para robar en la tienda de telefonía de la operadora Orange. Pese a la seguridad del centro comercial, los dos sospechosos, previa rotura del escaparate, consiguieron un botín de más de 22.000 euros en móviles de diferentes marcas, según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Eran sobre las 05.30 horas.

Mientras los dos sospechosos desvalijaron la tienda, un tercero les esperaba en la calle realizando labores de vigilancia y para salir a toda carrera del lugar. La Guardia Civil ya ha asumido la investigación.

No es la primera vez que ocurre un robo de estas características en este mismo comercio. El 30 de diciembre del pasado año y el 1 de enero del actual fueron víctimas de los ladrones una franquicia de la cadena The Phonehouse y posteriormente la de Movistar. Entre los dos golpes se llevaron casi un centenar de terminales diferentes modelos, incluido el nuevo iPhone o los de la gama más alta de Xiaomi.

Los responsables de estas sustracciones serían al menos cuatro jóvenes, que fueron grabados por las cámaras de seguridad del centro comercial. Accedieron al mismo previa rotura de los cristales de las puertas y ya en el interior fueron directos a las tiendas en cuestión.

Para evitar que se les viera la cara, los sospechosos emplearon gorros, capuchas y bragas, así como guantes para no dejar sus huellas impresas en las zonas que tocaran. En la de The Phonehouse, que fue en la que más móviles robaron, no tuvieron ningún problema para acceder, ya que rompieron los escaparates del mismo modo que hicieron con los cristales de las puertas del Alcampo. En la de Movistar emplearon un poco más de tiempo, ya que tuvieron que forzar la persiana que la dejaron como si de una lata de sardinas se tratase. Para transportar el botín, los ladrones emplearon una gran bolsa plastificada que, debido al peso que portaban, tuvieron que arrastrar por el suelo hasta el exterior, donde un turismo les estaba esperando, yéndose a gran velocidad de lugar.

Ayer, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Utebo (CCOO, CSIF, UGT y OSTA) señaló que faltan entre 30 y 35 policías locales para poder prestar un buen servicio a la ciudadanía. Ahora hay 23 agentes.