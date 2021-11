La céntrica calle María Lostal de Zaragoza fue un campo de batalla el pasado fin de semana. Alrededor de diez jóvenes participaron en una reyerta a botellazo limpio. Cinco participantes de la misma fueron arrestados. La voz de alarma la dieron los vecinos de esta vía que concentra buena parte de los locales de ocio nocturno de la capital aragonesa.

Faltaban cinco minutos para que el reloj marcara las 07.00 horas del sábado, con los bares de la zona ya cerrados, cuando la sala del 091 de la Policía Nacional recibió varias llamadas de residentes que alertaban de lo que estaba ocurriendo y que ante la violencia desplegada era muy probable que alguna persona resultara gravemente herida. Inmediatamente se trasladaron hasta allí varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que pudieron comprobar al menos a diez jóvenes que se estaban agrediendo.

La propia presencia policial hizo que el tumulto se dispersara hacia el parque Miraflores donde trataron de esconderse entre los soportarles y los arbustos de esta zona ajardinada, si bien cinco de ellos fueron no solo detenidos, sino también identificados por uno de las personas que resultaron heridas con cortes en la cara. No fue el único, ya que otros chicos entrevistados por los agentes explicaron que había habido una lluvia de botellas, objetos y que dos de ellos habían sido pateados en el suelo e incluso agredidos con la hebilla del cinturón.

Libertad provisional

Ante todo ello, los cinco jóvenes señalados y detenidos fueron trasladados a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía no sin antes tres de ellos pasar por el hospital provincial Nuestra Señora de Gracia porque también presentaban lesiones, aunque leves. Los cinco, de origen español, senegalés, ecuatoriano, marroquí y nicaragüense, pasaron a disposición judicial cuyo magistrado acordó la libertad provisional de los individuos, identificados como H. A. N. M.; J. V. B.; B. E B.; C. B., y K. A. C. A., como autores de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Pero no fue la única pelea en la que la Policía Nacional tuvo que intervenir este fin de semana en la calle María Lostal. Al día siguiente, otros tres jóvenes fueron arrestados por agredir a otro en las puertas del establecimiento Las Musas. En esta ocasión, los hechos tuvieron lugar sobre las 04.00 horas. La víctima presentaba heridas sangrantes en la cabeza, tal y como observaron los agentes, por lo que estos procedieron a la detención de tres jóvenes, identificados como J. G. B..; M. G. B.; A. G. G.; de origen español y con varios antecedentes policiales, por un delito de lesiones, si bien el juez de guardia acordó la libertad puesto que la víctima no había puesto ni denuncia policial ni tampoco había ido al hospital puesto que no había parte de lesiones que demostrara la gravedad de las heridas.