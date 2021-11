El expolicía corrupto Lars Sepúlveda Madsen, célebre por vaciar de droga la Jefatura Superior de Policía de Andalucía en la que trabajaba para revenderla, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo acaba de anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza por la que fue condenado a cinco años de prisión por narcotráfico y manda repetir el juicio. Junto a él se sentarán sus cinco compinches.

El Alto Tribunal considera que los abogados de los seis, Alejandro Giménez Planas y Laura Vela, entre otros, no pudieron ejercer el derecho de defensa, puesto que no tuvieron acceso a toda la documentación de la causa. Y es que hubo pinchazos telefónicos mientras el caso estaba archivado que fueron, al parecer, fundamentales para reactivar el caso pero que no se añadieron en el sumario propiamente, sino que fueron un anexo.

La operación Acorazado de la Guardia Civil que desembocó en esta condena se desarrolló en el año 2017, después de que el instituto armado comenzara a investigar a la zaragozana María Yolanda M. L., a la que obtuvieron autorización para investigar porque sospechaban que vendía droga en su casa del barrio zaragozano de El Gancho. Un inicial contacto con investigadores les permitió averiguar que buscaba compradores para mover 30 kilos de droga de elevada pureza.

Ella, según las pesquisas, puso en contacto a los supuestos compradores con David D. A., uno de los negociadores de la banda de Sepúlveda con el que acabó contactando en Madrid. Tras varias citas para negociar, los topos de la Guardia Civil (identificados como Zulú y Eco) y los traficantes fijaron una cita en un hotel madrileño, el 13 de julio de 2017. Alquilaron dos habitaciones, de forma que en una estarían los compradores con el dinero y en otra la droga, y el intercambio se produciría tras acreditar la realidad de ambas partes.

Aunque inicialmente iba a haber 10 kilos de droga, finalmente a Sepúlveda, al parecer, le dio miedo que se tratase de un vuelco (robo de droga entre bandas) y limitó la entrega a un kilo. Fue todo lo que los agentes pudieron interceptar cuando activaron la operación y arrestaron a los traficantes.

El resto de los intervinientes en la operación, como transportistas o negociadores, fueron Hobed B. P.; Manuel P. P., y Pablo H. C., al que los agentes les consideraron un grupo criminal.

17 años por sus andanzas en Sevilla

Lars Sepúlveda, que pertenecía a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Sevilla, fue condenado como autor del robo de 138 kilos de cocaína y heroína. Se hizo con una copia de la llave de los calabozos, iniciando los robos en el 2006 hasta el 2009. Pero no lo hizo solo, sino que estuvo ayudado por su amigo Manuel Alonso Núñez, alias Lolo, y las esposas de ambos, Teresa Márquez, y Violeta Sánchez.

Lars aprovechó su trabajo como miembro de la Udyco para sustituir los paquetes de droga por otros hechos con cacao, yeso y talco de similares características y envoltorios del mismo color, que elaboraron sus compinches con cinta de precintar de la Dirección General de la Policía. Un año estuvo dando cambiazos hasta que tuvo la mala suerte de que un juez pidió un análisis del estupefaciente y el laboratorio descubrió que lo que había en el paquete era material de construcción. Posteriormente fueron halladas huellas dactilares y ADN de matrimonio y cuatro ADN anónimos, que no se corresponden con los perfiles genéticos de los acusados ni de los policías que manipularon los envoltorios durante la investigación de los robos.

Entre el 2006 y el 2009 Lars y su esposa tuvieron un incremento patrimonial de 302.307 euros y Manuel y Violeta de 775.311 euros, según la Fiscalía, y con ese dinero se compraron pisos, chalés en la playa, plazas de garaje, coches y motos de lujo. Además, Lars Sepúlveda adquirió en febrero del 2009, en subasta de la Mesa de Adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas, un velero de doce metros de eslora por un importe total de 28.800 euros, que abonó en efectivo.