El incendio originado en la noche del martes en la habitación 239 del hospital Royo Villanova de Zaragoza, en la zona de Traumatología, ha dejado inoperativa "durante unos días o semanas" la planta 2 del centro sanitario y, al mismo tiempo, ha obligado a derivar a al menos seis pacientes que entraban por Urgencias a otros hospitales de la capital aragonesa.

La dirección del hospital, donde se viven jornadas de alta presión asistencial en los últimos días, ha suspendido también este martes las operaciones quirúrgicas y los ingresos planificados debido a la falta de camas. "El susto ha sido importante, pero la reacción del personal y la ayuda de todos ha sido vital", ha apuntado Javier Marión, gerente del sector I de Zaragoza. De todos modos, las intervenciones quirúrgicas se retomarán mañana jueves "sin problemas".

El fuego causó daños materiales, ya que calcinó por completo las dos camas de la habitación, así como parte del aparataje sanitario. También dos personas sufrieron afecciones leves: una de las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, con quemaduras leves tras intentar apagar el incendio, y un guardia de seguridad, por intoxicación. Por el momento, se están investigando las causas de su origen para ver si fue provocado por la paciente de la habitación o surgió por algún problema en la instalación.

No es la primera vez que el Royo Villanova sufre un episodio similar. En 2014, el fuego destrozó toda la planta de Psiquiatría.

El suceso conllevó que 29 pacientes que estaban ingresados en la planta 2 tuvieran que ser rápidamente reubicados. Se les trasladó a la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria, al gimnasio donde se hace la rehabilitación y al área de pruebas funcionales. "Durante la mañana de hoy estamos consiguiendo ya ingresarles en otras plantes del Royo. Se está haciendo un esfuerzo dando altas y no ingresaremos a pacientes nuevos, para garantizar la cama a quienes fueron desalojados ayer", matizó Marión.

Las personas que han llegado a Urgencias, ante la imposibilidad de ingresar dada la situación derivada del incendio, han sido remitidas al hospital Provincial (dos pacientes), al Militar (dos o tres) y al San Juan de Dios (otros dos).

Las alarmas en el hospital saltaron a las 21.45 horas del martes y, de inicio, fue el propio personal del centro el que apagó las llamas. Sin embargo, según ha matizado Marión, "dada las características del colchón de la cama y de la ropa" el fuego se reavivó y fue entonces cuando tuvieron que intervenir los Bomberos de Zaragoza. Quedó extinguido a las 22.30 por parte del cuerpo.

El siguiente paso, una vez reubicados los pacientes, es "revisar" las consecuencias del incendio, lo que llevará a mantener "durante unos cuanto días" inservible la planta 2. "Hay habitaciones que no se pueden usar, porque no solo han quedado dañadas sus instalaciones técnicas, sino también las de habitaciones continuas. Ahora mismo no se puede entrar en la planta porque está todo ahumado y es necesaria una revisión total, volver a pintar y dejarlo todo en un estado razonable. No sabemos cuánto podrá volver a darse asistencia aquí", ha recalcado Marión.

Alta presión asistencial en el hospital

El incendio del Royo Villanova y la falta de camas llega en un mal momento, porque la presión asistencial en el centro es constante desde hace algunos días. Ya no solo es el covid, sino también urgencias hospitalarias derivadas del frío con resfriados, gripes e infecciones respiratorias. "Durante el puente hemos pasado una situación compleja, con muchos pacientes en urgencias y en hospitalización. Ahora estamos un poco mejor, pero es algo puntual que pasa siempre en este hospital. Vamos a ver qué pasa con la Navidad para gestionar lo mejor posible, pero obviamente la situación no es sencilla", ha dicho Marión.

El personal, ha reconocido, "lleva casi dos años de duro trabajo", pero el gerente espera que no se vean perjudicadas sus vacaciones de Navidad. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que todos los profesionales tengas sus vacaciones previstas porque es fundamental que puedan descansar", ha dicho. "En Navidad también baja la actividad quirúrgica, por lo que estaremos menos ocupados en general", ha añadido.

Por su parte, el director del Royo Villanova, Javier Moreno explicó que han tenido que hacer bastantes derivaciones de pacientes estos días debido a la presión asistencial. "Desde el lunes del puente han sido 21 las derivaciones, más siete pacientes el fin de semana y los que haya hoy. Casi todos van al Provincial, con quien tenemos los servicios unidos y podemos decir que es un centro nuestro", ha precisado.

"Llevo dos años en la gestión y los dos con la pandemia. No deja de ser difícil y ahora hemos tenido este incendio, que es una piedra más en el camino. En general, a lo largo del fin de semana hemos tenido que hacer encaje de bolillos para que todas las personas tuvieran cama y estuvieran atendidas. Lo sobrellevamos de la mejor manera posible", ha recalcado Moreno.