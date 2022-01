Dos agentes de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza resultaron heridos al tratar de disuadir una pelea que varios jóvenes estaban manteniendo en plena calle. Como consecuencia de ello, tres jóvenes fueron detenidos por un delito de lesiones, además de intervenirles un arma blanca que uno llevaba en el bolsillo.

Los hechos tuvieron lugar ayer sobre las 2.20 horas en la avenida de Cesáreo Alierta, es decir, veinte minutos después de que los locales de ocio nocturno bajaran la persiana en cumplimiento de la obligación de cierre por cuestiones pandémicas acordado por el Ejecutivo autonómico. Una llamada de un vecino a la sala del 092 activó a los agentes que estaban realizando labores propias de seguridad ciudadana en las inmediaciones. Rápidamente llegaron al lugar y disolvieron la pelea, aunque no les fue fácil puesto que mostraron resistencia y agresividad, especialmente por el consumo de alcohol que llevaban encima tres jóvenes. Uno llegó a gritar a los agentes que le dejaran en paz, que era miembro de la Mara 18, es una organización criminal transnacional multiétnica. Otro, en plena identificación, trató de salir huyendo a la carrera, si bien lo pilló otro agente.

Los detenidos son M. R. P., de 25 años, C. D. C. M., de 19 años, y B. J. C. G., de 22 años, de Ecuador, Honduras y España, quedaron detenidos y puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía que abrió diligencias antes de que sean vistos por el Juzgado de Guardia de Zaragoza.