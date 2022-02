Dos años y medio de cárcel es la condena que Alejandro Jesús Sánchez aceptó ayer en el juzgado por atracar un local de apuestas, en octubre del 2021, en Zaragoza. Junto a él se sentaba otro joven, si bien la Fiscalía retiró la acusación por falta de pruebas.

Quien admitió los hechos afrontaba inicialmente cinco años de cárcel, si bien el acuerdo entre la Fiscalía y la abogada Olga Oseira le redujo la pena, previa presentación de unos informes de drogadicción que le sirvieron como atenuante.

Sobre las 21.15 horas el encausado accedió al establecimiento situado en la calle Torrenueva de la capital aragonesa y, esgrimiendo un cuchillo, se acercó a una empleada, cuchillo en mano, y le dijo: «Tranquila, vamos a la cabina y me das el dinero». «Dame todo», le espetó mientras le entregó una bolsa de plástico para que introdujera ahí el dinero. Tras conseguir su botín salió corriendo a la vez que amenazaba a la mujer.

Pero no fue el único atraco que llevó a cabo. Hasta siete le imputó la Policía Nacional cuando dio con él y le arrestó, pese a demostrar ser un delincuente bastante escurridizo. Como adelantó en su día EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, él y otros dos más protagonizaron varios incidentes dentro de los calabozos de la comisaría del Actur de la Policía Nacional. Consiguieron fugarse no sin antes apalaear a los agentes que les custodiaban. No pudieron ir muy lejos, puesto que los malheridos policías dieron aviso e inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda que permitió detenerles en ese corto espacio de tiempo.

Si en el interior de los calabozos mostraron su violencia, ya en el exterior agotaron todas las oportunidades. Se enfrentaron a los agentes, se resistieron y hasta uno de ellos se subió a uno de los vehículos provocando daños. Todo ello en el mismo día en el que un inspector de la misma Jefatura Superior era agredido por un hombre en el interior de un autobús urbano.