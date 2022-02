Cuatro de los ocho jóvenes que asaltaron el pasado fin de semana a otro en las puertas de una discoteca de Zaragoza, y que iban armados con machetes, están ya detenidos. El Grupo de Robos con Violencia de la Jefatura Superior de Policía de Aragón está investigando el atraco en el que la víctima sufrió un corte en la mano.

El arresto de los sospechosos lo realizó la Policía Local al día siguiente de que ocurrieran los hechos. Los cuatro iban caminando por la calle Delicias cuando fueron reconocidos por los agentes que iniciaron una persecución y procedieron a la pertinente detención.

Una intervención no exenta de peligrosidad, puesto que iban armados. En concreto, llevaban consigo dos armas blancas de 24 y 19 centímetros de hoja, así como unos alicates y destornilladores. Los detenidos, identificados como M. R. M. M., boliviano de 20 años; S. G. C.;español de 21 años; B. S. H. T.;colombiano de 23 años, y J. C. C. M., colombiano de 26 años, fueron puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía que es el encargado de las pesquisas y que van a tratar de determinar si este caso se circunscribe, nuevamente, en un incidente entre bandas latinas que en Madrid, ese mismo fin de semana, causaron lamentablemente el asesinato a machetazos de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad.

Esta agresión en las inmediaciones de la discoteca Garden, en las proximidades del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza se suma a otras que lo han convertido en uno de los puntos más conflictivos en estos momentos en la capital aragonesa. Una semana antes hubo otra intervención con seis detenidos, muchos de ellos menores, a los que también les intervinieron machetes.

Los vecinos de la zona están sufriendo no solo la inseguridad que llevan consigo estas bandas juveniles, sino también actos vandálicos como cortar calles con contenedores de basura. Algunos bares de la zona que abren para dar desayunos han dejado de expedir bebidas alcohólicas al cierre del pub para evitar reuniones paralelas.