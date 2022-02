Iba al colegio y como todos días cogió el tranvía en la parada de la plaza Aragón y se bajó en Murallas. Sin embargo, aquel 16 de abril del año pasado lo tiene grabado en su mente. Con tan solo 13 años denunció haber sufrido tocamientos por parte de un hombre, quién habría aprovechado el exceso de aforo para poner su mano sobres sus partes íntimas. Nada menos que durante el trayecto entre dos estaciones. Las cámaras de seguridad de este transporte público de Zaragoza le ubicaron junto a la menor, si bien no llegaron a captar dónde estaba la mano del sospechoso.

La voz de alarma de los supuestos abusos sexuales que se enjuiciaron este lunes en la Audiencia de Zaragoza la dio la dirección del centro escolar de la menor. Ella llegó y comenzó a llorar, siendo trasladada a la enfermería del colegio para ser atendida. Ante la necesidad de ver a su madre, esta se trasladó y se la llevó a casa. No fue hasta tres días después cuando pusieron denuncia porque es cuando la joven se sintió más tranquila.

"Al entrar al tranvía me coloqué en la esquina, él comenzó a acercarse y a tocarme con la palma de la mano. Estaba pegado a mí", relató la joven detrás de un biombo para proteger su identidad, quién añadió que los tocamientos "se prolongaron a lo largo de todo el trayecto y de forma activa porque se movía como si hubiera turbulencias".

"Al entrar al tranvía me coloqué en la esquina, él comenzó a acercarse y a tocarme con la palma de la mano"

Preguntada por el por qué no dijo nada estando rodeada de más personas, esta joven reconoció tener miedo, lo que la bloqueó. Lo único que hizo fue coger el móvil para deshinbirse. Un comportamiento que en opinión de la psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón es una respuesta compatible con los hechos.

El acusado, Aziz O., por su parte, negó los hechos. "Soy una persona mayor, no iba a meterle mano a una chica. Yo no voy a hacer algo así porque por algo así se va a la cárcel". Asimismo, señaló que tiene hijos, una niña de la misma edad que la chica, y que eso no lo iba a hacer.

Este hombre al que la Fiscalía pide dos años y dos meses de prisión que pueden ser conmutados por la expulsión de España al encontrarse en situación irregular en el país, pidió a los magistrados que no le deportaran a Marruecos porque reside en territorio nacional desde hace 20 años, trabaja como autónomo y tiene al cargo una familia.

El encausado pudo ser detenido por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón gracias a su identificación en las cámaras de seguridad del tranvía

El caso quedó visto para sentencia.