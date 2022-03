Una investigación de la Guardia Civil de Casablanca se ha saldado con 7 detenidos y un investigado por presuntos delitos de hurto, falsificación de documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. Se trata de un grupo de trabajadores de la misma empresa que habrían robado material de obra de la compañía para venderlo después. Llevaron a cabo estas actividades durante los últimos tres años y los materiales tendrían un valor en el mercado de 400.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el gerente de dicha empresa, dedicada a la instalación de gas y elementos de calefacción, y que se ubicada en Cuarte de Huerva. Este informaba que varios de sus trabajadores habrían realizado compras de material a su nombre por una cantidad mucho superior a la que requerían los trabajos. El dinero sobrante lo habrían vendido a una empresa de reciclaje de residuos que se encuentra en la misma localidad, obteniendo beneficios.

Tras esto, se verificaron multitud de facturas de compras de tubos de cobre, necesarios para los trabajos, cuya cantidad era muy superior a la utilizada en las instalaciones. También cotejaron los documentos de las obras realizadas y compararon las cantidades de los materiales empleados en ellas.

Además se comprobaron las ventas que dichos trabajadores habrían efectuado en la empresa de reciclaje, verificando que los kilos de tubo de cobre entregados superaban por mucho la que sobraría tras realizar una obra.

Sin ser detectados por Hacienda

La Benemérita logró determinar que un total de 9 trabajadores de la empresa denunciante habrían llevado a cabo esta actividad ilícita entre 2019 y 2021. No siempre la efectuaba cada persona y obtenían beneficios que no superaban los 3.000 euros para no levantar sospechas de cara a Hacienda.