El magistrado que presidió el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Zaragoza contra Mohammed A.D. y Hedangeline A.L. (miembros de la conocida como 'banda del Badoo' por el uso de esta web de contactos para atraer a sus víctimas) por el asesinato de un empresario de Getxo en septiembre de 2019 en Pedrola (Zaragoza), ha rechazado la petición de nulidad del juicio solicitada por las defensas.

La solicitud de nulidad, que en caso de ser estimada hubiera supuesto la repetición de la vista, fue planteada por las defensas al no quedar grabadas todas las sesiones que se celebraron el pasado mes de febrero por el crimen y alegar que no se podían elaborar con garantías los recursos contra las condenas.

En su recurso, hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el magistrado precisa que sólo una de estas sesiones, la última, quedó sin grabar por problemas de funcionamiento del sistema, pero advierte a renglón seguido que esta situación fue comunicada a las partes.

El magistrado añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que, en los supuestos en los que no pueda registrarse un juicio, el letrado de la Administración de Justicia del tribunal debe elaborar un acta, "con la extensión y de detalles necesarios", el contenido de la prueba practicada y las decisiones adoptadas.

"No se genera indefensión"

El juez destaca que la letrada de la Administración de Justicia informó de esta situación en el momento en el que el jurado entregó su veredicto y que, debido a la imposibilidad de grabar el resto de la vista, iba a redactar un acta extensa, de acuerdo a lo previsto en la referida ley.

"No obstante -añade el magistrado-, no se genera indefensión por cuanto esta última sesión del juicio consta debidamente documentada en el acta entregada por el jurado", por lo que -subraya- "no se desprende ninguna actuación que haya generado indefensión ni causado nulidad de las actuaciones".

Tras descartar el incidente de nulidad, el juez considera que no procede a la solicitud añadida de las defensa de modificación de la situación de prisión provisional de los acusados, a la vista de las condenas impuestas y de la existencia de "un claro riesgo de fuga por reunir ambos procesados la condición de extranjeros".

La sentencia

La Sección Tercera dela Audiencia de Zaragoza impuso una pena de 34 años de cárcel en total a los autores del crimen después de que el jurado considerara probado que el empresario vasco asesinado, José Antonio Delgado, fue atraído hasta un punto de la carretera de acceso a Luceni (Zaragoza) por un anuncio en la red de contactos Badoo, donde le ofrecía relaciones sexuales con la acusada y que fue asaltado poco después de llegar a la zona.

Destacó, asimismo, en su veredicto que la víctima fue objeto de numerosos golpes y torturas en una nave que utilizaban de vivienda en Luceni hasta que finalmente fue transportado por los acusados hasta una zona descampada del municipio de Pedrola, donde fue enterrado vivo.

El cadáver fue hallado por la Guardia Civil 20 días después de su salida de Getxo y, entretanto, la pareja extrajo 1.800 euros de la tarjeta de la víctima en varios cajeros automáticos y vendió su coche.