Estuvo más de 80 días en el hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza por un traumatismo craneoencefálico grave que pudo costarle la vida. Todo por un puñetazo que recibió en la madrugada del 7 de noviembre del pasado año en plena plaza del Pilar. Ahora, ante la jueza instructora, acaba de reconocer este joven de 37 años que no se acuerda absolutamente de nada de aquella noche.

Por no tener recuerdo, no sabe ni lo que estaba haciendo allí ni con quién había ido. Una declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital aragonesa que confirma el informe médico presentado por la acusación particular ejercida por Enrique Trebolle que destaca que sigue teniendo afectadas las funciones ejecutivas, sigue presentando deterioro cognitivo, riesgo de caídas, afectación de la marcha y limitaciones en sus actividades habituales y laborales previas.

Según el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, la víctima y el agresor coincidieron aquella madrugada en la discoteca Daluxe. En un momento dado, Ion M. recriminó al grupo de amigos de la víctima el empujón que había sufrido la chica que le acompañaba. Incluso habló con empleados del local para que llamaran la atención a estos clientes. Al final, todos tuvieron que abandonar la sala. Los encargados de seguridad hablaron con ellos y mandaron a unos en dirección hacia el pasaje Ciclón y a la pareja en dirección contraria. «Cuando ya parecía que las cosas que se habían calmado escuché gritar a varias mujeres. Me di la vuelta y vi a un varón en el suelo y a otro que salía corriendo en dirección hacia el Casco», declaró un testigo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca fueron importantes para confirmar la identidad del agresor, quien salió corriendo tras el puñetazo.

El agresor, con múltiples antecedentes, permanece en prisión desde su detención. Sus abogados, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, pidieron la libertad, pero acaba de ser rechazada. En su haber tiene una riña tumultuaria (27 de junio de 2021);lesiones (6 de enero de 2015, 1 de enero de 2014 y 1 de septiembre de 2009); y malos tratos (22 de noviembre de 2014).