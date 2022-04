Un juzgado de Zaragoza ingresa por error a un joven 2.824 euros y se los queda

Recibir una transferencia de casi 3.000 euros en la cuenta que uno no se espera es toda una alegría, pero si ese dinero es reclamado hay que devolverlo. De no hacerlo uno puede ser condenado por un delito de apropiación indebida, tal y como acaba de ocurrirle a un vecino de Zaragoza.

El origen de esa importante cantidad no fue otro que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza. Ingresó por error en la cuenta bancaria de un vecino de la capital aragonesa 2.824,15 euros. Fue el propio secretario judicial el que detectó el error y emitió una por la que se requirió al mismo para que en el plazo de 10 días procediese a la devolución de esos euros mediante transferencia bancaria a la cuenta del citado juzgado, si bien hizo caso omiso a dicho requerimiento. Incluso sacó el dinero y se los gastó.

Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza ha condenado por un delito leve de apropiación indebida al pago de una multa de 960 euros y a devolver al verdadero propietario el dinero que ingresó y que no le correspondía.

Señala la magistrada que de las diligencias de prueba practicadas se desprende que los hechos ocurrieron tal y como han quedado relatados. Es cierto, como alegó la abogada de la defensa, Carmen Sánchez Herrero, que se trató de un error del juzgado al realizarle indebidamente el ingreso de esa cantidad de dinero, pero "ha quedado demostrado que el juzgado, al detectar dicho error, así se lo hizo saber al denunciado, habiéndole requerido personalmente para que lo devolviera pues correspondía al ahora denunciante".

Consciente

"Si bien el denunciado en un principio podría no saber que se trataba de un error, así se lo hizo saber el juzgado y por ello, a partir de ese momento, fue consciente de que no le pertenencia, y pese a esta circunstancia no lo devolvió dando en el acto del juicio explicaciones absurdas, como que lo había gastado, apelando a su precaria situación económica", afirma la jueza firmante de la sentencia. Solo tenía 218 euros cuando se produjo ese movimiento económico. Cantidad que le fue embargada inmediatamente.

La letrada del denunciado planteó que esos 2.824,15 euros debió haber sido restituido al denunciante por vía judicial en nada afecta al hecho enjuiciado lo que hubiese evitado que el verdadero propietario del dinero hubiera acabado denunciándole por un delito de apropiación indebida que, finalmente ha sido leve.

En la actualidad hay más de 4 millones de euros consignados en los juzgados españoles, según la Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia. Una cantidad que fluctúa ya que se producen constantes entradas y salidas de capital, en torno a los 2 millones de movimientos al trimestre, pero cuyo saldo medio diario se sitúa, desde hace años, por encima de los 4.000 millones, habiendo incluso superado los 5.000 millones en momentos puntuales, según los datos recogidos en los balances del Consejo General del Poder Judicial.

La falta de medios de la administración de justicia, por un lado, y la falta de diligencia por parte de algunos juzgados, por otro, han provocado que grandes cantidades de dinero permanezcan bloqueadas en estas cuentas durante años.