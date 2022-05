Cae una banda que robaba cafeteras, aspiradoras y portátiles en comercios de Zaragoza y Huesca

No era la primera vez que robaban y eso ha servido al Grupo de Hurtos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón para identificar, localizar y detener en Zaragoza a dos miembros de una banda organizada de origen rumano que se había especializado en robar cafeteras, aspiradoras y portátiles. Actuaron en la capital aragonesa, Huesca, Logroño y Vitoria.

Ambos autores, identificados como A. S. S. y P. A. S, de 35 y 22 años, están implicados en la comisión de, al menos, nueve delitos de hurtos, realizados en el seno de una organización criminal que se desplazaba por la zona septentrional de España. Esta organización está compuesta por cuatro personas, las cuales no residen en territorio español para dificultar su identificación, careciendo de cualquier vínculo familiar o administrativo.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de cuatro hechos que se cometieron en el centro comercial Alcampo Los Enlaces y en el Carrefour de María Zambrano en los que se pudo afirmar la implicación de cuatro personas que coincidían en los mismos, las cuales realizaban distintas funciones para perpetrar su actividad criminal.

Estos individuos iban intercambiando dichas funciones a fin de no ser identificadas siempre como los autores materiales de la sustracción de diversos efectos, fundamentalmente material informático de alto valor económico, ascendiendo el valor de lo sustraído a más de 4.000 euros. Algún miembro del grupo realizaba labores de vigilancia, el cual no se relacionaba directamente con sus colaboradores que realizaban la sustracción, para así no parecer implicado en la actividad.

El Grupo de Hurtos estableció un dispositivo para la localización de otros implicados, pudiendo observar un vehículo de alta gama el cual pudiera estar implicado. Por tal motivo se procedió a interceptarlo, localizando a otro de los autores, encontrando en la requisa del vehículo diversas prendas de ropa usadas por los miembros del grupo en los diferentes hechos cometidos en los centros comerciales del norte de España.

Además, se pudo determinar que los mismos no residían en nuestro país, al ser un vehículo matriculado en el extranjero, así como por la cantidad de documentación encontrada la cual demostraba su alta movilidad europea.