Agrede a un médico en Zaragoza y le amenaza con "reventarle" al salir del calabozo

Nueva agresión a un sanitario en Aragón. La víctima fue, en esta ocasión, un médico de atención primaria del centro médico Delicias Norte de Zaragoza. El propio sanitario pidió ayuda a la Policía Nacional que se desplazó rápidamente detuvo al agresor.

El sospechoso acudió el pasado miércoles a este consultorio para hacerse un cambio de escayola de la pierna. Eran las 10.15 horas. Se había fracturado varios huesos al tirarse por la ventana para escapar de la Policía en un caso de violencia machista en el que había quebrantado una orden de alejamiento y estaba en la vivienda de su expareja. Nada más llegar se acercó a la puerta de la consulta y exigió entre gritos que le atendieran de forma inmediata.

El facultativo le pidió que se calmara, que esperara su turno. El efecto fue el contrario y entonces, según pudo saber este diario, el agresor le espetó: «Como no me atiendas ahora mismo te voy a dar un cabezazo que te voy a dejar KO, hijo de puta».

Ante ello, el médico le pidió que se calmara, que le iba a atender, pero la respuesta fue un fuerte empujón en el pecho de este hombre de 68 años. Inmediatamente tuvo que ser auxiliado por otros compañeros sanitarios debido a que el estado violento de esta persona no cesaba. El miedo imperante hizo que marcaran el 091 para pedir que una patrulla de la Policía Nacional llegara lo antes posible. Y así fue, procediendo a la detención de este joven de 29 años, identificado como C. B. C., de origen español, no sin antes amenazar al médico. «Si sé que me voy a ir detenido, le hubiera pegado más fuerte. Cuando salga de los calabozos voy a reventar a ese hijo de puta», gritó.

Un auxiliar de enfermería que fue testigo de los hechos relató a los agentes que el arrestado entró al centro de salud alborotado y gritando que quería ver a dicho doctor. Le acompañaron hasta la sala de espera y se preocuparon cuando le dio el fuerte golpe en el pecho.

Los agentes que le detuvieron le hicieron el cacheo preceptivo y hallaron un cigarrillo de marihuana.

Pese a su comportamiento, en ningún momento dejaron de atenderle. El centro de salud Delicias Norte llamó a una ambulancia del 061 que le trasladó al hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza para que le realizaran las curas pertinentes. Tras ello, ingresó en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza acordó su puesta en libertad provisional, aunque con una orden de alejamiento para que no vuelva a acercarse al médico. Durante su declaración prefirió guardar silencio por recomendación de su abogada Olga Oseira.

En 2021 se comunicaron 355 agresiones a trabajadores en centros sanitarios de la comunidad, un 50% más que en 2020.