Dice ser policía y muestra una placa para mediar en una pelea en Zaragoza

De película de Berlanga. Un joven de 24 años fue detenido ayer en Zaragoza por mostrar una placa de seguridad privada para mediar en una pelea de bar, asegurando ser un agente perteneciente a la Brigada de Policía Judicial en prácticas en la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Está imputado por un delito de usurpación de la función pública que añadirá a otros antecedentes por malos tratos e incluso, curiosamente, por atentado a la autoridad a la que decía pertenecer.

La llamada a la sala del 091 por parte de un cliente de la cafetería situada en la calle San Vicente Mártir tuvo lugar sobre las 09.30 horas del pasado domingo. Hasta allí se desplazaron varias patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que separaron la discusión por una consumición entre un cliente y la camarera del bar.

Este hombre les explicó que el posteriormente detenido le había mostrado una placa de policía y que le había instado a abandonar el establecimiento si no pagaba la consumición. Inmediatamente fueron a hablar con L. D. O. M., colombiano de 24 años, quien les mostró la placa y rápidamente descubrieron, tal y como confirmó la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que no era el agente que decía ser. De hecho, la forma de presentarse no es la correcta.

Por todo ello procedieron a arrestar a este joven por un delito que no suele habitual. A los agentes les explicó que ejercía las labores de seguridad en San José. El código Penal establece penas de entre uno a tres años de cárcel para el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial.