La investigación llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón con respeto a una posible agresión sexual en el puente de Los Gitanos de Zaragoza ha concluido con que no hubo tal violación. Según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la toma de declaración a testigos, así como las pruebas forenses practicadas en el hospital en el que fue atendida la joven nicaragüense han llevado a los agentes a descartar tanto este ataque sexual como que le robaran sus pertenencias.

Las pesquisas se iniciaron después de que una vecina de la calle Santa Genoveva Torres Morales llamara a la Policía tras encontrarse a la joven en braga, con una camiseta sin sujetados, arañazos y con barro en el cuerpo. Eran sobre las 06.30 horas cuando esta mujer de origen ucraniano, con la que pudo hablar este diario, se despertó por el bullicio que había en la orilla del río Huerva. «Me asomé un poco más y vi a una joven, que iba en braga, una camiseta sin tirantes pero sin sujetador llena de barro y con muy mal aspecto. Estaba sola», relató esta mujer. No dudó ni un segundo y bajó a la calle a auxiliarla. «Le metí en el portal, le pedí que se tranquilizara y llamé inmediatamente a la Policía», explicó está vecina que se encontraba conmocionada por recordar lo sucedido. Destacó que la joven le contó que le habían quitado todas sus pertenencias, que no tenía móvil, y que habían abusado de ella.

Un relato de hechos que apuntaban hacia una agresión, más aún cuando un hombre de 50 años, identificado como M. R. P. T., ecuatoriano y de 50 años, se lanzó al río al ver la presencia policial. Todo indicaba que podía estar relacionado, si bien los agentes consideran que no hay ningún tipo de relación con la joven.

Este lunes ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza por un delito de resistencia y desobediencia al intentar rehuir de la acción policial. Por suerte, salió del río, gracias a los Bomberos de Zaragoza, a la altura del puente de la Gran Vía, ya que se lo había llevado la corriente. Tras ello, fue detenido.