Bandas latinas: el jefe de los DDP de Zaragoza irá a juicio por instigar un acoso a una pareja rival

A Steven Guarionex Vásquez Montero, conocido como Biwan en el mundo del rap y dentro del coro de Zaragoza de los Dominican Don’t Play (DDP) del que era el cabecilla, le quedan dos asuntos pendientes con la Justicia. Uno, el de una violación grupal a una joven todavía no se sabe en qué quedará, pero el otro, el de las amenazas que, supuestamente, instó contra una pareja que pertenecía a los Black Panther (BP) le van a sentar de nuevo en el banquillo. La jueza de instrucción así lo ordenó contra él y tres miembros más, Michel D. C., alias Titua; Juan S. F. C. alias Minitu, y Sergio Antonio M. S, alias Versache. Les considera autores de cuatro delitos de amenazas.

Los hechos se remontan a julio de 2020. En la noche del día 1, según la denuncia de las víctimas, Biwan se presentó, junto con otras personas no identificadas, en la casa que estaba un joven. Llevaba un machete que se lo puso en el cuello, mientras le espetó: «Si quiero te mocho», que significa en su jerga «si quiero te mato». Según la Fiscalía que ejerce la acusación le hizo un pequeño corte en el cuello que no necesitó más allá de una pequeña asistencia sanitaria. El siguiente encontronazo tuvo lugar el 17 de febrero del año siguiente cuando, al parecer, Versache habría abordado de forma intimidatoria al mismo joven cuando iba con unos amigos por la avenida San José, vía principal de este barrio zaragozano que es considerado territorio de los DDP frente a, por ejemplo, Delicias, que pertenecería a los BP. «Si tuviera el machete ahora mismo os puyo a los tres», les gritó atemorizándoles. Pero no quedó ahí, según los denunciantes, ya que días después otro de los miembros de los Didipí, el conocido como Titua, abordó a la novia del chico al que habían amenazado cuando paseaba por la avenida Cesáreo Alierta junto a una amiga se le acercaron y le dijo: «Dile a tu novio que vamos a ir a por él». Los Dominican Don't Play I Una banda de símbolos descabezada en Zaragoza El último episodio fue el 23 de febrero, nueve días antes de la operación Sanju llevada a cabo por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón con la que trataron de desmantelar esta organización juvenil y que posiblemente evitó que estas amenazas llevaran a término. Ese día, Minitu, presuntamente, abordó a la misma chica en el parque Grande armado con una barra de hierro. Llegó a dar vuelta cerca de ella con la intención de amedrentarla, al parecer. Por todo ello, la acusación pública pide un año y medio de cárcel para Michel D. C., alias Titua, si bien puede sustituirla por la expulsión de España durante cinco años, ya que se encuentra en situación irregular en el país. El resto, Steven Guarionex Vásquez Montero, alias Biwan; Juan S. F. C. alias Minitu, y Sergio Antonio M. S, alias Versache. afrontan nueve meses de cárcel. La defensa, ejercida por la abogada Claudia Melguizo, lo rechaza y pide la absolución. Todos ellos fueron condenados en la pieza principal contra la banda DDP en Zaragoza. Unas penas que les dejaron a todos libres, salvo a Biwan, pese a que inicialmente afrontaban 80 años de cárcel. Admitieron pertenecer a ella y vivir gracias a la venta de marihuana, principalmente, en los parques de la capital aragonesa. Disponían de armas de diverso tipo, algunas de ellas prohibidas. Utilizaban en muchos casos a menores de edad ya integrados en la organización para realizar estas actividades de venta de sustancias.