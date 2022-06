El asesino fugado de Zaragoza recibe el alta e ingresa en la cárcel

Adil Lazizi, el autor del asesinato de Cristina en el zaragozano barrio de San José, ya ha dormido en la cárcel de Zuera, el centro penitenciario al que tenía que haber regresado el 6 de enero de 2020 para seguir cumpliendo la condena de 21 años de cárcel. Antes que a la joven Cristina, en el 2001 cosió a puñaladas a una chica francesa con la que pretendía tener relaciones sexuales en una vivienda de Madrid. El domingo le dieron el alta hospitalaria de las heridas que presentaba en el abdomen y que para el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón fueron autoinfligidas.

Los agentes encargados de la investigación concluyeron después de dos días de pesquisas que la víctima fue atacada por sorpresa y premeditación cuando entraba en su vivienda y que no había ningún tipo de relación entre víctima y agresor, pese a que éste reitera que ella se insinuaba.

Homicidios pudo analizar una importante prueba ofrecida por uno de los residentes en el edificio: un vídeo que grabó tras el apuñalamiento en el que Cristina, con un hilo de vida, le pedía que avisara a la Policía y que le había apuñalado su vecino, mientras indicaba la puerta. El joven que presenció esa escena la tranquilizó y le dijo que ya habían llamado al 091, llegando rápidamente una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana que al ver en la calle a Adil Laziz en calle le retuvo. Mientras uno estaba con él, otro entró a asistir a la herida y a preguntarle al testigo directo qué había pasado.

Su vídeo es una prueba fundamental para determinar no solo la autoría, sino cómo estaba la escena del crimen antes de que los servicios sanitarios llegaran y asistieran a la víctima. Pero no fue el único, ya que uno de los agentes que llegó primero sacó su teléfono móvil y enfocando a Adil Laziz le preguntó qué había pasado. Este le dijo: «Grábame que te voy a contar lo que ha pasado. La he apuñalado porque tenía rollos con ella, pretendía que dejara a mi mujer y me fuera con ella. Estaba celosa. Me ha venido a buscar y en la puerta de mi casa me ha apuñalado, así que he tenido que defenderme. Le he apuñalado a ella con dos cojones».

No dicen lo mismo los restos de sangre proyectados en el interior de la vivienda de la víctima, que no estaban en la que residía el asesino. A ello se suma que en ese piso hallaron una gorra de Adil Lazizi y unos guantes que se habría puesto. Todo ello lleva a pensar a Homicidios que el ataque fue «premeditado», rechazando que fuera ella la que inició la agresión.

Marisol, la novia del criminal a quien conoció en un taller de costura en la cárcel en 2014, identificó el cuchillo cebollero de 20 centímetros empleado en el asesinato como el que había en su cocina. A ello se suma que los amigos de la víctima descartan una relación con el marroquí porque a uno de ellos le contaba todo y a otra una vez le dijo con respecto a otro chico: «Con ese no, que es moro».