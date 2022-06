Detenido un hombre que estaba siendo buscado por abusos sexuales en el tranvía de Zaragoza

Iba a su trabajo en el tranvía de Zaragoza cuando un joven abusó sexualmente de ella. Pasó hace unos días y no dudó ni un segundo en ir a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón e interponer una denuncia que estaba siendo investigada. Pero víctima e individuo volvieron a coincidir el miércoles y ella no dudó ni un segundo en llamar a la sala del 091, lo que permitió que este joven, J. F. R. R., de 32 años y de origen español, fuera inmediatamente detenido.

El arresto de este individuo tuvo lugar sobre las 18.00 horas en la parada del paseo de Los Olvidados, en el zaragozano de Valdespartera. Fue, especialmente, gracias a la colaboración de otro usuario del tranvía que no dudó en pararle cuando trataba de huir de la patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que fue activada.

Según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la víctima acudió a la Policía Nacional hace unos días después de que este joven le realizara una serie de tocamientos en el interior del tranvía. Los agentes ya habían iniciado una investigación e incluso habían dado con el individuo gracias al sistema de cámaras de seguridad que tiene tanto el tranvía como las propias paradas.

Sin embargo, el miércoles ella volvió a verle y no contento con lo que hizo en la anterior ocasión, según ella, volvió a hacerlo. Ante tales circunstancias pidió auxilio y fue rápidamente detenido. En estos momentos está a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, en funciones de guardia, que tendrá en su mano mandarlo a prisión o dejarlo en libertad. Tal vez, si acuerda no privarle libertad acuerde como medida cautelar una orden de alejamiento con respecto a su denunciante.

No es la primera vez que en el tranvía de Zaragoza ocurre un hecho delictivo de este tipo, que es denunciado y que gracias a los sistemas de seguridad del mismo es posible detener al sospechoso. En 2019, un hombre de 42 años aceptó no poder subirse al tranvía y acercarse a él durante tres años por abusar sexualmente de una menor de edad. Asimismo, fue condenado a dos años de cárcel, si bien al no tener antecedentes se le suspendió la pena.

El acoso sexual en el transporte público es el riego de seguridad número uno al que se enfrentan niñas y mujeres de todo el mundo. De Zaragoza no hay estudios, pero en ciudades como Barcelona una de cada cinco mujeres ha sufrido acoso en dichos espacios. De ahí que el Ayuntamiento de Barcelona llegara a lanzar una campaña de sensibilización. En países como Japón o México es tal la incidencia de este problema que hay vagones exclusivos para mujeres.