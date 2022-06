Detenido de nuevo en Zaragoza el ladrón de la muleta

Lleva una veintena de detenciones en su haber y ayer de madrugada volvió a ser arrestado el conocido como el ladrón de la muleta. Con ella, además de apoyarse de su cojera también rompe los cristales de establecimientos en los que entra a robar. En la punta lleva una especie de cortafríos al estilo de los habilitados para romper ventanas de emergencia en el transporte público.

Su última actuación fue en la tienda de novias de la firma Pronovias en la Gran Vía, en pleno centro de Zaragoza. Una mujer llamó sobre la 01.00 horas a una patrulla de la Policía Local que circulaba en las inmediaciones porque había visto a un hombre salir del comercio. La descripción que dio les ayudó puesto que se lo encontraron sentado en un banco en la cercana plaza de Basilio Paraíso. No esperaba que alguien le hubiese visto por lo que estaba reponiéndose del esfuerzo de entrar al local. Llevaba consigo unos 500 euros en efectivo.

Pero podría no ser el único robo cometido esa noche por A. C. S., de 41 años y de origen español, ya que por el modus operandi la Policía Nacional investiga si también accedió minutos antes al establecimiento La Sureña, en la avenida Goya. No pudo llevarse nada porque saltó rápido la alarma. Cuando llegaron patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ya no estaba allí. No imaginaban que estaba en los alrededores haciendo de las suyas.

A finales del pasado mes de mayo protagonizó un robo en una peluquería de la capital aragonesa. Como adelantó este diario, fue pillado por el dueño. Pasaba un cuarto de hora de las 02.00 horas cuando el propietario de este tipo de establecimiento comercial en la avenida Valencia, que se había quedado a dormir en un altillo, escuchó unos ruidos que le llegaron a despertar. Era, según explicó a los agentes, como si alguien estuviera revolviendo en el interior, por lo que decidió bajar y enfrentarse al sospechoso. Hubo un forcejeo hasta que el delincuente consiguió irse corriendo.

Fue tal la sorpresa del hombre al ser descubierto por el peluquero que no le dio tiempo para poder sustraer ningún aparato electrónico como maquinillas o secadores que, por el tipo de objeto, iban a acabar siendo vendidos como artículos de segunda mano en algún mercadillo de venta ambulante.