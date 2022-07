Los vecinos, intranquilos por la presencia del fugitivo en Peña Oroel

Para los vecinos del entorno de la Peña Oroel (Huesca), lo peor de todo es «la incertidumbre» porque «no sabemos donde está, si va armado o cómo puede actuar»; así que la situación es de «nervios». Así lo cuenta Ana Celsa, la alcaldesa pedánea de Bernués, municipio que pertenece a Jaca y donde está trabajando la Guardia Civil y la Policía Nacional en la búsqueda del presunto autor de un doble asesinato en Francia, que puede estar escondiéndose en la zona. Es en el entorno de la Peña Oroel donde apareció la motocicleta con la que el criminal habría huido de Tarbes (Francia), a dos horas y media de Jaca.

«Si está en el monte, es una zona muy amplia y está muy vestida», señala Celsa, haciendo referencia que se trata de un monte muy frondoso, por lo que es consciente de que las labores de búsqueda son muy complicadas. «Puedes pasar por delante de él, pero si está detrás de una mata no lo ves», reconoce la edila.

Además, hay que tener en cuenta de que Cédric Tauleygne es un reservista de 33 años, que tendría gran experiencia de supervivencia y conocería bien el Pirineo aragonés. «Si fuéramos cualquiera de nosotros no sabríamos ni andar, pero si es un experto militar se puede mover», señala una intranquila Ana Celsa.

La presencia del fugitivo ha cambiado la vida de los vecinos, porque «siempre están las puertas abiertas y ahora siempre cerradas. Sales a la calle pero no te alejas mucho y, si lo haces, cierras la puerta». Pero cuando peor se pasa, cuentan, es por la noche. «Se hace muy larga, porque no sabes si lo tienes en la puerta de casa», señala. Y es que la presencia de la guardia Civil y de la Policía Nacional les hacen pensar que podrían «tener una pista de que está en la zona, porque están trabajando aquí», reconoce, aunque también afirma que no les han dicho nada.

Sin información

Celsa cuenta que al principio, cuando se hablaba de que se encontró la moto, ella pensó que quizá tenía algún apoyo y le habían ayudado, cogido un coche y «estaba ya en Sevilla, pero si se centran en esta zona es porque creen que está por aquí». La alcaldesa de la localidad está en contacto con otros ediles de la zona, ya que el radio de búsqueda llega también a Atarés, pero no les dan mucha información. Lo que sí tiene claro la alcaldesa de Bernués es que espera que todo acabe cuanto antes porque existe mucha intranquilidad.

Tanto Atarés como Bernués pertenecen a Jaca. Su alcalde, Juan Manuel Ramón Ipas habla con los vecinos de los pueblos y reconoce que «están preocupados y nerviosos» al ver el despliegue policial; y sobre todo porque al ser zonas «más aisladas» no están acostumbrados y se ha trastocado su vida. En la ciudad «la sensación no es la misma, quizá porque hay más policía y pensamos que no se acercará a un sitio grande donde es más posible que se le vea», reconoce Ramón.

Insiste además que «la incertidumbre genera inseguridad» y los vecinos están intranquilos. «Es humano», señala. Y añade: «El miedo nos mantiene vivos», dice el alcalde de Jaca, quien también desconoce los datos, ya que «nadie se ha puesto en contacto» con el ayuntamiento. Lo que saben es por la información de los medios y «no es tranquilizante», ya que el perfil del fugitivo hace pensar que podría ser un hombre peligros e ir armado. De ahí, el deseo de que «lo cojan o aparezca pronto».