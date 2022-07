Difícil está que alguien le quite el trono al Rey del Simpa el zaragozano Miguel Ángel Grimal Marco. No hay día que no sea detenido por un modus operandi que repite hasta la extenuación y que le permite comer gratis en un restaurante y cenar también por la cara en los calabozos de la Policía Nacional. A las últimas seis detenciones sumó ayer otra más.

El jueves había ido a comer a un japonés de la céntrica plaza de Los Sitios, donde pidió varios platos y una botella de vino con una cuenta final que no abonó de 90 euros. Los camareros del Sibuya Urban Sushi Bar que no le habían reconocido llamaron a la sala del 091 y nada más entrar por la puerta los agentes de la Policía Nacional supieron de quién se trataba. Le arrestaron, pasó la noche en comisaría y luego fue puesto en libertad por el juez de guardia. Allí conoció que el acababan de poner una condena de 320 euros por no pagar a un taxista de Zaragoza. Para celebrarlo, el Rey del Simpa seleccionó el restaurante especializado en arroces La Mar Salada, en el Actur. Se sentó y cuando fue a pedir un camarero le reconoció y llamó a la Policía para que le echaran del establecimiento. Y así lo hicieron unos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Pero Grimal Marco no iba a quedarse sin comer y entró en el restaurante Gastrobar 93, en la calle León Felipe, donde pidió un agua de litro y medio, un plato de Yakimeshi y otro de ternera con salsa de ostra. Cuando fue a pedir más platos un cliente le reconoció, avisó al bar y al no querer pagar por lo que había ingerido fue detenido. Un modus operandi que se ha convertido en un modus vivendi.