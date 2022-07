Con material de obra en las manos pilló la Policía Nacional a un joven que minutos antes había apedreado y rayado varios vehículos estacionados en una calle del zaragozano barrio de Delicias. Pensaría que iba a pasar inadvertido, pero una vecina lo vio todo y no dudó en llamar al 091 que activó a una patrulla que detuvo al sospechoso.

Eran sobre las 01.40 horas del pasado sábado cuando un joven se dedicó a dañar de forma intencionada turismos que había estacionados en la calle San Antonio Abad y Torres Quevedo. Golpeó con piedras y con patadas los coches, además de rayarlos. La testigo vio que se iba corriendo hacia la calle Delicias y la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón decidió realizar una batida en la zona para tratar de localizar al individuo. En esta popular vía del barrio, la más comercial, fue avistado y detenido. Llevaba en sus manos unos escombros de una obra cercana con los que, al parecer, cometió estos actos vandálicos. De hecho, había restos junto a los coches afectados.

Pero los agentes no solo tuvieron esa prueba para corroborar que podía ser él, sino que hicieron también un cotejo del vídeo grabado por la testigo y coincidía plenamente con la identificación del joven, J. C. Z. C., español y de 23 años. Ante tales circunstancias, los agentes procedieron a arrestarle como autor de cinco delitos de daños.

La colaboración ciudadana y la rapidez de actuación de los agentes de la Policía Nacional permitió no solo detenerle para que responda económicamente por los destrozos, sino que redujo el número de vehículos afectados. Solo tuvo tiempo de dañar cinco coches estacionados y tenía previsto seguir actuando por los trozos de obra que llevaba en sus manos cuando fue arrestado.

El joven fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza cuya magistrada titular, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional.