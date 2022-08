El apuñalado de Delicias habría abusado del agresor tras suministrarle narcóticos

El apuñalamiento de un vecino del zaragozano barrio de Delicias el pasado domingo dio ayer un giro de 180 grados: la víctima habría suministrado narcóticos al hombre que acabó cosiéndole a puñaladas para agredirle sexualmente. De esta forma, supuestamente, le retuvo en contra de su voluntad; consiguiendo huir de la casa previo acuchillamiento en la cama. Por todo ello, los dos hombres acabaron siendo detenidos por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Fundamental fue la entrada y registro que realizaron los investigadores en el piso de M. A. V. P., en el número 60 de la calle San Antonio Abad. Según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el interior del mismo hallaron cocaína, un billete enrollado para esnifarla y tres medicamentos que provocan somnolencia, Diazepam, Lidocaína y Zoldipam. Con estos fármacos, el peluquero habría conseguido, presuntamente, someterle químicamente, tal y como aseguró el autor de las puñaladas en su declaración inicial ante la Policía Nacional y que ayer ratificó en el Juzgado de Guardia. La magistrada, tras escucharle, acordó el inmediato ingreso en prisión provisional por un delito de asesinato en grado de tentativa para J. C. L. E., de origen nicaragüense en situación regular en España y sin antecedentes.

En presencia de su abogado defensor, Joaquín Tortajada, este hombre de 38 años alegó defensa propia. Explicó que él es consumidor de cocaína y que entró en el bar Delixias Dominicanas situado en la calle Padre Manjón, donde se conocieron tras preguntar si alguien tenía droga.

«Trajo dos cervezas y ya solo me acuerdo de despertarme y tenerlo encima desnudo»

En el interior del mismo consumieron esta sustancia hasta que, según su versión, M. A. V. P., de 47 años, le propuso ir a su vivienda para seguir consumiendo y para venderle droga. «Trajo dos cervezas y ya solo me acuerdo de despertarme, tenerlo desnudo encima mío y que me estaba haciendo daño», explicó, mientras destacó a la jueza y a la fiscala que pidió su ingreso en la cárcel que le dijo que se quería ir y que el hombre no le dejaba. Entonces, al parecer, aprovechó que su captor se durmió para abandonar la vivienda provisto de un cuchillo. Fue en ese momento cuando, tras un rifirrafe, le cosió a puñaladas, destacando cuatro de ellas por la gravedad de las mismas, especialmente una muy cercana a la carótida.

Una agresión que se produjo, tal y como adelantó este diario, sobre las 06.50 horas sobre la cama, ya que el principal charco de sangre y las proyecciones se encontraban en el dormitorio principal. M. A. V. P. salió a pedir ayuda a sus vecinos mientras se desangraba, vistiendo únicamente un tanga. Su agresor también se marchó, llamando tres horas después a la sala del 091. «He tenido un problema con alguien en Delicias, llevo la ropa manchada de sangre, voy descalzo y con heridas en un pie», señaló momentos antes de su arresto en el barrio de Miralbueno.

La rápida actuación de los vecinos, policías y sanitarios evitó que perdiera la vida y fue ingresado en el hospital Clínico Lozano Blesa donde evoluciona favorablemente. Hasta allí se trasladaron ayer agentes de Homicidios para comunicarle que estaba detenido por un delito de agresión sexual, detención ilegal y, según cómo transcurra la investigación, podría ser imputado por tráfico de drogas.

Este hombre de origen nicaragüense nacionalizado español también declaró ante la jueza, quedando en libertad provisional. Asistido por el letrado, Carlos Rubio, negó vender droga, que agrediera sexualmente a su agresor y mucho menos que le sometiera químicamente. Aseguró que ambos son amigos y que J. C. L. E., consumió drogas.