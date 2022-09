El robo de un teléfono móvil, detrás del apuñalamiento a un joven en Zaragoza

Gustavo, un joven vecino de Zaragoza de 31 años, se encuentra ingresado en la uci del hospital Miguel Servet tras recibir, ayer, una brutal agresión con palos, botellas rotas y hasta un arma blanca con la que fue apuñalado en varias ocasiones. Una de las cuchilladas le alcanzó el bazo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Fue la segunda parte de una ataque que sufrió el pasado sábado cuando salía de una discoteca de la capital aragonesa y en el que le robaron el móvil y las llaves de casa. Cuatro de los presuntos responsables de esta agresión, dos de ellos menores, fueron detenidos por la Policía Nacional.

La tentativa de homicidio que investiga el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se produjo poco antes de las 23.00 horas, momento en el que los vecinos de la calle José Gárate llamaron alertados a la sala del 091 porque se estaba produciendo una riña tumultuaria en las proximidades del número 10. Inmediatamente se desplazaron hasta allí varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía que hallaron tirado en el suelo a la víctima, ensangrentada y con una profunda puñalada en la espalda, a la altura de los riñones.

El joven estaba consciente, pudiendo dar la descripción de sus agresores, así como explicar hacia dónde habían huido a la carrera los sospechosos. Ante ello, los agentes realizaron varias batidas en la zona, pudiendo localizar y detener a cuatro de ellos, identificados como Á. H. G.; R. C. S.; K. F. A. L. e I. J. C. N., de 16, 23, 21 y 17 años y originarios de España, Ecuador y Colombia. No obstante, los investigadores no descartan más detenciones.

Todo porque, según pudo saber EL PERIÓDICO, entre los implicados estaría un joven conocido como «el Pollo», quien, al parecer, le habría hecho una encerrona a la víctima minutos antes de la agresión. Le iban a devolver, según fuentes cercanas a la víctima, el teléfono móvil y las llaves que el sábado de madrugada le habían quitado cuando abandonaba la discoteca Chocolat, en la calle María Lostal y en la que hubo a principios de verano una redada para detener a una banda latina que robaba a jóvenes de forma violenta.

Posible relación con los DDP

Inicialmente no habría relación entre ambos hechos, aunque estas mismas fuentes señalan que los ahora arrestados forman parte de los Dominican Don’t Play (DDP). Gustavo había abandonado este pub junto a otro amigo cuando recibió una paliza y le quitaron sus pertenencias. Entonces no puso ninguna denuncia porque, al parecer, fueron amenazados si iban a la Policía.

Sabían quienes habían sido porque les sonaban del barrio de San José, interviniendo un familiar para que, por favor, devolvieran las pertenencias y olvidarían lo sucedido.

Sin embargo, por razones que está tratando de averiguar Homicidios, ocurrió todo lo contrario. Cuando fueron al número 10 de la calle José Gárate a recoger el móvil y las llaves, la víctima y dos amigos más escucharon como un silbido y, de repente, se vieron rodeados. Hubo un forcejeo, pudiendo huir dos de ellos, si bien Gustavo quedó tendido en el suelo mientras se desangraba.

Los vecinos de esta calle pidieron más vigilancia policial tanto en esta vía como en el parque de la Memoria, muy próximo a la zona. «No hay día que no haya alguna pelea o se vea trapicheo de drogas entre jóvenes, la Policía se ve poco por aquí», afirmó una vecina que se alzó como portavoz de un grupo cercano.