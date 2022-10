El hombre que descargó todo su machismo en dos agentes de la Policía Local de Zaragoza tras cometer una infracción vial ya está en libertad provisional. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 así lo acordó tras tomarle declaración como presunto autor de un delito de desobediencia a la autoridad y otro de odio.

No solo insultó a las dos uniformadas, sino que una de ellas acabó lesionada durante el arresto del individuo que no dudó en intentar huir S. A., DE 39 años y de origen marroquí. Ocurrió anteayer por la mañana a la altura del número 59 de la calle Barcelona y acabó en la confluencia entre Duquesa Villahermosa y Juan Carlos I, pasando por el parque Delicias. Fue el recorrido de la persecución. El sospechoso se cruzó con el coche patrulla y le adelantó con su bici en una vía de un único carril. Ante ello, las agentes le dijeron que eso no podía hacerlo. «Tú detrás de mí puta», les espetó.

Las dos uniformadas fueron detrás, llegando a introducirse por el parque Delicias sin perderle de vista, mientras le gritaban el pertinente «¡Alto Policía!», si bien S. A. les contestó: «A mí dos putas mujeres no me van a parar». Pese a su bravuconería, consiguieron alcanzarle a la altura de la calle Juan Carlos I. A mí no me dan órdenes, yo con mujeres no hablo, me dan repugnancia» fue lo último que dijo antes de ser arrestado.