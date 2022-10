Juana M. M. pasó nueve meses –desde el 21 de enero hasta el 6 de octubre de 2016– en prisión provisional como principal sospechosa de haber asesinado a Luis Miguel Julián en la calle Doctor Fleming de Calatayud, en octubre de 2015. No obstante, el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud terminó sobreseyendo en mayo de 2018 la investigación después de que la Fiscalía reconociera que no había pruebas suficientes como para mantener la acusación por un delito penado con hasta 25 años de cárcel.

Juana ya ha fallecido, pero el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 5.000 euros a sus herederos «por los perjuicios sufridos al haber sido sometida a prisión preventiva no seguida de condena». Más tarde, la mujer reclamó 150.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por haber sufrido prisión preventiva no seguida de condena, pero la Secretaría de Estado de Justicia desestimó esta reclamación, como hizo después la Audiencia Nacional.

El letrado de la defensa, Juan Manuel Martín Calvente, ya adelantó durante la investigación que no se podrían recabar las pruebas suficientes hacia su cliente. En el auto al que tuvo acceso este diario en su día, la magistrada señaló que Juana M. M. había sido procesada sobre una serie de «indicios iniciales de suficiente entidad como las grabaciones de las cámaras de seguridad o las declaraciones de testigos», si bien añadía que para la Fiscalía «han decaído por no haber quedado probados por la totalidad de las diligencias practicadas». A ello agregaba que «no existiendo acusación particular, no procede sino archivar la presente causa».

Los agentes la detuvieron en un primer momento después de analizar las cintas de grabación de una cámara de seguridad del portal de la vivienda de la víctima en la que se veía a una mujer acceder al anterior. Sin embargo, esta prueba pericial se cayó porque para el ministerio público la calidad de las imágenes era «deficiente».