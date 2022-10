Un encuentro en San Mateo de Gállego termina en el juzgado por agresión sexual

"Fue mutuo todo". Con estas palabras reiteradas se defendió ayer J. M. M. A. de una presunta agresión sexual cometida en San Mateo de Gállego el 11 de mayo de 2020. El encausado se sentó este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza denunciado por una joven, quien aseguró que se sintió cohibida en la relación sexual que ambos mantuvieron en un hotel próximo al bar donde, previamente, ya habían estado tomando unas copas y chupitos. Según el enjuiciado, todos se encontraban "bajo los efectos del alcohol" y esta ingesta fue tal que la chica llegó a afirmar que se encontraba "muy bebida" y con dificultad para mantenerse en pie.

Tras el encuentro, Claudia presentaba un par de hematomas en sus antebrazos, de los cuales ella misma aseguró que uno ya era previo y el otro podría ser fruto de los agarrones que sufrió durante el acto. También presentaba lesiones en el pecho a causa de un mordisco y en sus partes íntimas. "Me gustan las mujeres y me moriré amando a las mujeres", zanjó al respecto de su condición homosexual puesta después en entredicho por su prima al asegurar que es bisexual. Por su parte, el acusado admitió que le mordió el pecho porque es algo que a él le gusta hacer en la práctica sexual pero, en cuanto vio que no era del agrado de ella, le pidió "perdón" y no lo volvió a repetir.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita nueve años de prisión para el enjuiciado, una orden de alejamiento durante diez años y una indemnización de 15.000 euros por los daños morales que hubiera podido ocasionar a la víctima. En este sentido, la acusación particular eleva la pena de cárcel hasta los diez años y la indemnización a los 25.000 euros.

Por su parte, el letrado de la defensa, Julián Guillén, pide la absolución de su cliente al considerar que no se perpetró una agresión sexual en el encuentro que ambos mantuvieron.

Ambos se conocieron la misma tarde de los hechos en un bar próximo al hotel. El acusado llegó allí junto a dos compañeros de trabajo, mientras que la joven hizo lo mismo con su prima. Fue esta última la que inició las conversaciones con el grupo de varones, a quienes invitó a una copa y a compartirla en la misma mesa. La prima terminó marchando con uno de los amigos sin avisar antes a la denunciante, que se quedó "a solas" con el acusado. "Yo en ese momento no le vi mal chico", sostuvo ella.

Según este último, ambos mantuvieron "una actitud cariñosa", tanto que ella se llegó a sentar encima suyo "un par de veces". Estos contactos cariñosos nunca existieron para la chica y acabaron marchando al hotel para hacer tiempo a que apareciera su prima porque no llevaba llaves de casa. "En mis pensamientos no pensaba eso", indicó al respecto del posterior acto sexual que consumaron cuando, según ella, se vio obligada a quitarse el pantalón. El acusado insistió en que ambos se desnudaron "voluntariamente" y, en ningún momento, ella le transmitió su voluntad de no querer mantener relaciones sexuales.