El joven que apuñaló a su madre en Zaragoza intentó antes degollarla

Una convivencia «insoportable» marcada por las amenazas y los insultos entre una abuela y su nieto que hizo que la mujer de 79 años suplicara a su hija que se fuera con ellos a vivir para intentar apaciguar el carácter del joven. No solo no lo consiguió, sino que a finales del pasado mes de octubre estuvo a punto de costarle la vida a la progenitora en su vivienda del zaragozano barrio de Torrero. Le asestó una puñalada en el glúteo, pero el objetivo era el cuello.

Noupian, la víctima de esta agresión, así lo señaló al Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que lo reflejó en un atestado al que tuvo acceso EL PERIÓDICO. En él se destaca que el treinteañero que acabó detenido, A. V. G. B., espetó a los primeros agentes que llegaron al domicilio del número 9 de la calles Biescas: «He sido yo, he apuñalado a mi madre».

La agredida relató que la discusión se inicio cuando ella estaba a punto de irse a trabajar. «Le comenté que se levantara del sillón y que hiciera algo, que estaba todo el día durmiendo», afirmó a los agentes, mientras su hijo le espetó que le diera las llaves del coche, que lo quería usar, pero recibió una negativa por respuesta, alegando que «estaba roto».

«Hijas de puta, me estáis amargando la vida», les insultó A. V. G. B., mientras lanzaba objetos y rompía el mando de la televisión. Ante dicha violencia, Noupian le advirtió que iba a llamar a la Policía Nacional si no cejaba su actitud, mientras se iba con su madre a una habitación. Entonces, de manera sorpresiva, el joven accedió al dormitorio, tiró a su madre al suelo empuñando una navaja de 10 centímetros de hoja y 21,5 centímetros en total. Ante ello, la abuela se lanzó al suelo y se interpuso entre ellos cuando intentaba degollarla. «Me lo intentó clavar en el cuello, pero como no pudo lo hizo en la pierna», señaló.

«Intentó clavármelo más veces, pero mi madre se levantó del suelo y empezó a empujar a mi hijo. Salí a la calle», apuntó Nupian, quien fue asistida por un enfermero de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que, por suerte, pasaba por ahí y le hizo un torniquete que le salvó la vida. Desde el primer momento solicitó una orden de protección debido «al temor que le tiene a su hijo por si le pudiera hace daño a ella y a su madre».

Una descripción de hechos en la que coincidió la mujer de 79 años y abuela del agresor, quien señaló que su hija tan solo llevaba tres semanas en la casa. Explicó a los agentes de Homicidios que le había robado en varias ocasiones objetos valiosos que posteriormente había vendido.

En prisión

A. V. G. B., de 36 años y de origen español, lleva en el centro penitenciario de Zuera desde el pasado 25 de octubre tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, en funciones de guardia. El joven, defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero, no declaró, pero el peligro de reincidencia y los antecedentes por malos tratos, robos, drogas y desobediencia fueron valoradas por la magistrada. Su salud mental era frágil en el momento de los hechos, ya que estaba bajo tratamiento por la ansiedad que padece.

Su madre señaló a EL PERIÓDICO tras recibir el alta que sufría dolor «físico, pero también emocional». «Ves casos como este en los medios de comunicación y nunca piensas que te puede pasar. Estamos en shock», recalcó.

La esperanza de Nupian es que unos psicólogos vean a su hijo y que le pongan bajo algún tipo de tratamiento. «En condiciones normales diría que caiga el peso de la ley, pero es mi hijo. Deseo que se reconduzca todo», afirmó.