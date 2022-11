El grupo de Policía Judicial de la comisaría Arrabal detuvo ayer por la tarde a un cuarto integrante de la banda criminal que extorsionó con una foto sexual a un anciano en Zaragoza y le quitó 16.000 euros. El detenido responde a las iniciales de C. C., tiene 19 años y es de origen rumano.

Cinco meses en los que la vida de un vecino de Zaragoza de 69 años se convirtió en un auténtico calvario. La veinteañera con la que había mantenido relaciones sexuales estuvo todo ese tiempo extorsionándole con unas fotos del encuentro que le habían hecho a traición. Ella y otras dos personas más fueron detenidas.

El hombre no pudo más y dijo basta el pasado lunes. Ya les habían dado 16.000 euros, pero seguían queriendo más y ese día dos de las arrestadas no dudaron en personarse en su domicilio. Allí había sido la cita sexual y ellas decidieron ir hasta allí para amedrentarle más si cabe. Ante su presencia, la víctima de estas coacciones y amenazas decidió llamar al 091 y pedir ayuda de manera desesperada. Eran 15.30 horas. Una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón acudió a su domicilio en el barrio zaragozano de Santa Isabel, pero ya no estaban.

El hombre les explicó que desde el mes de junio le han obligado a sacar dinero del cajero en más de diez ocasiones y que, incluso, una vez le quitaron una tarjeta bancaria para tener libertad con sus gastos. Tras ello, les dio su descripción física, iniciándose una batida por la zona que dio sus frutos con el arresto de las tres sospechosas, identificadas como B. F. C., de 24 años; M. C., de 27 años y un menor de edad, todos ellos de nacionalidad rumana, como miembros de una banda organizada dedicada a la extorsión y que operaba desde la capital aragonesa. Las veinteañeras tenían antecedentes.

El hombre formalizó su denuncia ante los agentes pertenecientes a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el distrito del Arrabal. Este les explicó que mantuvo una relación sexual a principios del pasado mes de junio con una de las arrestadas, en concreto, con B. F. C. Sin saberlo fue fotografiado con la connivencia con sus dos cómplices, quienes había provocado intencionadamente este encuentro. Desde entonces estuvieron extorsionándole con esa fotografía, logrando quitarle 16.000 euros.

Desde la Policía Nacional no descartaban la existencia de más víctimas, por lo que este grupo de Policía Judicial continuó con la investigación que sumó ayer una nueva detención. El detenido menor de edad quedó en libertad unas horas después de ser localizado y fue entregado a su tutor legal. Por otro lado, las dos mujeres fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, cuyo magistrado titular acordó la libertad provisional para ambas.