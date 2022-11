No hay palabras que sirvan para calmar el dolor en el que anda sumido Bujaraloz después de que la localidad haya sufrido la pérdida de Alfonso, el joven de 16 años que murió ayer tras caerle un árbol en el campo de fútbol de "Las Lomas". El presidente de la entidad, Chusé Rozas, se encontraba, precisamente, en el estadio municipal, poniendo a punto las instalaciones para el partido de fútbol que debía disputarse mañana frente al CF San Jorge de la categoría de Segunda Regional, y que ya ha sido suspendido tras la confirmación pertinente por parte del Comité de Competición de la Federación Aragonesa de Fútbol.

"No estamos para celebrar ninguna fiesta deportiva ni de ningún tipo. El pueblo está destrozado", lamenta Rozas que, además, fue profesor de la víctima en el IES Sabina Albar de Bujaraloz, donde imparte la asignatura de Lengua y Literatura. "Era un chaval estupendo y conocidísimo en el pueblo. Se dejaba notar y no se quedaba al margen. No era el típico que pasaba desapercibido, es más, tenía una gran red de amistades y conocidos", describió el regidor del club.

Durante la tarde de ayer, el presidente había acudido al campo para limpiar el recinto, así como para enchufar las cámaras del bar y reponerlas de bebidas. Él recuerda que hacía "una tarde realmente buena" por lo que este grupo de cinco amigos aprovechó para acudir al campo -"de acceso público"- para echar una pachanga. Cuando se echó la noche, el presidente encendió la iluminación del campo para que pudieran seguir jugando a fútbol. Y, de repente, cayó una tromba de agua que "duró muy poco".

Estos jóvenes se resguardaron en uno de los banquillos, "lo que más cerca las pilló", hasta que se consumó la tragedia con la fatídica caída de uno de los árboles que rodea el campo. Los cuatro supervivientes salieron corriendo para avisar a Chusé. "Los chavales vinieron corriendo, muy asustados. Los dejé en el edificio y vi que había sido una auténtica desgracia", comenta.

En ese momento, hizo un par de llamadas. Una de ellas fue a la sala del 061 y la otra al centro de salud de Bujaraloz en horario de urgencia que, "al momento", trasladó a una médica y una enferma. Las dos sanitarias solo pudo certificar la muerte del joven, cuya misa funeral se oficiará mañana en la Iglesia de Santiago el Mayor.

Tres días de luto

Por su parte, el Ayuntamiento de Bujaraloz ha decretado tres días de luto oficial a partir de hoy y las banderas ondearán a media asta desde esta tarde. El alcalde de la localidad, Darío Villagrasa, coincide con su vecino Chusé en que era un chaval "alegre y muy querido". "Es un fenómeno trágico y una circunstancia dramática. Nuestra cabeza solo la tenemos en enviar todo nuestro apoyo, ánimo y solidaridad a la familia. Les trasladamos nuestro cariño y afecto ante este profundo dolor", apunta el regidor.

Villagrasa insiste en que no dejan de ser un pueblo de mil habitantes. "Nos conocemos todos. Somos un pueblo muy unido", finaliza.